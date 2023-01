Charleroi discute avec le jeune Gaumais Norman Bassette

Et s’il y retournait ? Formé partiellement à Charleroi après ses débuts chez les MaRosTin et à Virton, avant de passer par Bertrix (2017-18), Eupen (2018-20) et le SM Caen depuis 2020, l’attaquant Norman Bassette pourrait peut-être revenir au Sporting. À 18 ans, le joueur originaire de Breuvanne (Tintigny) plaît à la direction carolo. Après une première apparition en Ligue 2 la saison dernière, il n’a eu droit qu’à cinq petites montées au jeu cette saison, dont une en Coupe de France. Or, pour progresser, son entourage et lui estiment qu’il faut jouer davantage. Du coup, l’intérêt de Charleroi pourrait convenir à cet international U19, pour un prêt ou un transfert.