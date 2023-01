Pour ce qui concerne la Challenger Pro League, la première journée de la compétition régulière se déroulera au cours du week-end des vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 août. Cette phase classique du championnat, qui comptera alors 16 clubs, et donc 30 journées, prendra fin le dimanche 21 avril. Une trêve hivernale sera observée entre le 18 décembre et le 11 janvier.

Quant aux play-offs, ils se dérouleront entre le 26 avril et le 26 mai.