Les confidences de Julien Ravez avant le gros week-end de Musson

Quand on demande à Julien Ravez quel match est le plus important du week-end, le pivot de Musson livre la réponse habituelle. "Il faut gagner les deux matches. En tout cas, nous allons faire tout pour y arriver, lance l’ancien joueur de Fratin et Tintigny. Mais si nous ne devons en gagner qu’un seul, je pense que c’est plus important de gagner samedi à Libramont. Il vaut mieux laisser Athus seul en tête et éloigner les équipes qui se trouvent derrière nous. Personne n’aurait misé sur le fait de nous retrouver à cette position au classement à ce stade de la saison, mais nous voulons consolider cette place et rester parmi les quatre premiers. "

Un Athus revanchard

On rappellera cependant que Musson est la seule équipe à avoir battu Athus cette saison. C’était fin décembre lors de la demi-finale de Coupe. "Et cette équipe aura certainement envie de remettre les pendules à l’heure, mais la motivation sera bien présente de notre côté aussi, sourit Julien Ravez. Athus est la plus belle équipe affrontée cette saison ? Oui, c’est vraiment fort et costaud."

Si personne n’attendait Musson à pareille fête, Julien Ravez n’est pas totalement surpris. "Secrètement, nous avions l’espoir de réaliser un parcours pareil, souffle Julien Ravez. La question était de savoir si la sauce allait prendre avec tous les jeunes que nous avons intégrés. Mais la réponse est positive et c’est vraiment très agréable de jouer dans des conditions pareilles. Les jeunes les plus prometteurs ? C’est difficile)d ire, mais les deux plus jeune, à savoir Arthur Wauters et Thomas Fisch, ils ont du talent. Ces gars-là, ils ne resteront pas en P1 toute leur carrière. Sauf si c’est un choix personnel évidemment. Mais ils ont toutes les cartes en main pour aller loin."

Des résultats positifs ce week-end permettraient aussi à Musson de prendre confiance avant la finale de Coupe face à Rulles prévue dans quinze jours. "Nous y pensons évidemment, avoue Julien Ravez. Mais Rulles est aussi une très bonne équipe. Gagner la Coupe ou finir dans le top 4 ? La Coupe, cela a une saveur particulière. Mais jouer des play-off, cela reste aussi une expérience très. La différence, c’est que la finale, cela se joue sur un match. Les play-off, c’est un peu différent."

« Je n’ai pas le niveau pour la régionale »

Si Musson reste dans le top 4, ce qui devrait être le cas à condition de garder le même niveau de jeu, la question de la montée en régionale finira par se poser.

"Est-ce que nous sommes prêts ? Il faudra avoir une grosse discussion, dit Julien Ravez. Est-ce que les plus jeunes sont partants et sont prêts à bousiller la moitié de leur week-end ? La même question se posera pour les plus anciens. Moi ? Il faut être raisonnable et réaliste. Je n’ai pas le niveau pour jouer plus haut et je ne saurais pas faire grand-chose en régionale. Donc ce niveau, ce n’est pas quelque chose que j’envisage maintenant."

Toujours est-il qu’à bientôt 45 ans, Julien Ravez reste motivé comme au premier jour. "J’aime aussi profiter en famille, mais le basket, cela me permet de faire une petite pause. Et j’ai toujours envie de jouer et de m’entraîner. Cela me permet de courir un peu de ne pas trop vite décrépir (rires). Les jambes ? Aucun souci, c’est plutôt le bas du dos qui me fait souffrir le lendemain d’un match."