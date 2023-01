Cette fois, Regnier a bien tourné la page du volley

"Cette fois, c’est fini, je raccroche, glisse-t-il. Je ne l’avais pas encore dit au groupe avant cette semaine, mais je l’ai quand même dit juste avant que l’article ne sorte. Cela faisait quelques années que j’avais dit que j’étais toujours disponible pour donner un coup de main, mais qu’il ne fallait pas compter sur moi à temps plein. J’allais m’entraîner une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines et j’étais disponible pour jouer les matches réserves. Mais depuis cette blessure, j’ai eu le temps de réfléchir et la décision d’arrêter a mûri dans un coin de la tête. Je n’ai pas envie d’aller me blesser au volley, encore moins dans un match réserve. Est-ce que le volley me manque ? Ce qui me manque, c’est le groupe, pas le volley."

Mais n’allez pas croire que l’ancien joueur d’Athus passe son week-end sur le canapé. Féru du sport, Antoine Regnier continue à se bouger.

"Ce que je fais ? Du VTT, de la course, du triathlon. Et mon objectif de cette année, c’est le marathon de Namur qui se déroulera en avril, souffle-t-il. Le confinement qui m’a donné envie d’aller courir ? Pas du tout, cela fait quelques années que je pratique le triathlon. J’ai débuté en 2016, mais seulement pendant la trêve au volley. Le volley restait prioritaire. Désormais, c’est l’inverse. Ce qui me pesait avec le volley, c’était les contraintes. Devoir t’entraîner deux fois par semaine à Athus, à 20 h 30, c’était un peu pesant. Ici, j’ai plus de liberté pour m’entraîner."

Pas surpris par le classement actuel d’Athus

Si Antoine Regnier a rangé les chaussures, il se tient au courant de ce qui se passe à Athus. "Je suis toujours dans le groupe des joueurs, sourit-il. Et je serai présent en spectateur samedi soir face à Bouillon évidemment. Si je suis étonné par le premier tour des Athusiens ? Pas spécialement. Les arrivées de Thomas Cassart et d’Isaac Barnes ont fait du bien. Et puis, vous avez aussi Dorel Stefan au coaching. Attention, ne comptez pas sur moi pour cracher dans la soupe en évoquant Alain Maréchal qui a fait du très bon boulot l’an dernier. Mais Dorel a amené une nouvelle dynamique. Le groupe a pris de l’expérience, les arrivées ont stabilisé le jeu. Cela fait longtemps qu’on se disait que l’équipe valait mieux que ce qu’elle proposait. Cette année, ils parviennent à mettre en application sur le terrain ce qu’ils savent vraiment faire. Est-ce que la N3 actuelle avec les équipes néerlandophones est plus costaude que l’ancienne N2 ? C’est différent. Bon après, je n’ai participé qu’à un match chez les Flamands l’an dernier (rires). Mais cela amène du changement et ce n’est pas plus mal. Cette réforme a été positive selon moi."

« Le derby n’a plus la même saveur que voici quelques années »

On l’a dit, Athus recevra Bouillon ce samedi soir. Un match toujours particulier. "Si je peux encore citer trois joueurs de Bouillon ? Euh, je vais dire Jordan Fontaine, Adrien Gérard. (Il cherche). Le fils Lallemand, il est toujours là ? Non ? Ah. Ah si, Benjamin Dachy aussi. Le reste, je ne connais plus trop. Le groupe a fort changé depuis quelques années. Est-ce que Bouillon a un peu perdu son âme avec son changement de philosophie ? Je ne sais pas, c’est la décision du club. Moi, de toute manière, quand je jouais contre Bouillon, je ne jouais pas contre un club, mais bien contre quelques joueurs que nous connaissions bien, comme Maxime Toussaint ou Michaël Pirot. Je peux vous dire que si j’avais joué samedi, ce derby aurait eu moins de saveur que par le passé. Maintenant, si vous posez la question à des gars comme Robin Schmit, Thomas Genova ou Adrien Maréchal, ils vous diront peut-être tout l’inverse."