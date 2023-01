Virginia Stanescu (Centre-Ardenne) a décroché le bronze au championnat du monde vétérans

D’origine roumaine, c’est bien avec la Belgique que la joueuse de Centre-Ardenne, Virginia Stanescu, s’est alignée aux championnats du monde des vétérans qui se sont déroulés du 16 au 21 janvier à Muscat, dans le sultanat d’Oman, où elle a réussi l’exploit d’atteindre les demi-finales en simple chez les plus de 60 ans et de décrocher par la même occasion la médaille de bronze. Une première médaille au niveau international pour Virginia. "J’avais déjà décroché une première et une deuxième place en consolation en double mais c’est effectivement mon premier vrai podium dans ce genre de compétition." Car Virginia commence à devenir une habituée des compétitions européennes et internationales. "J’ai fait Alicante, Budapest et Las Vegas notamment. L’ambiance est fantastique, c’est totalement différent des interclubs. Je connais beaucoup de joueurs et joueuses allemands, je participe chaque année à des tournois en Allemagne, à Grenzau notamment. Mais je me suis fait aussi des amies venant d’autres pays, comme le Brésil. Ici, à Oman, la catégorie la plus élevée était les +85 ans. À Las Vegas, il y avait plusieurs centenaires, c’était extraordinaire."