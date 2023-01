Sevan Rozet, la surprise du dernier TNT

S’il a découvert le trail en 2018, Sevan Rozet court depuis bien plus longtemps. "En primaire, je faisais les cross Adeps interscolaires, je me suis qualifié pour les championnats francophones et je me suis dit que je ne devais pas être trop mauvais, développe celui qui est ingénieur forestier dans un bureau d’études au Grand-Duché, et suit un master bioingénieur en Gestion de forêts et des espaces naturels. Je me suis alors affilié à 12 ans à l’ULA. En parallèle, j’étais basketteur à Arlon. Je jouais depuis mes trois ou quatre ans. J’ai arrêté quand j’ai débuté mes études à Gembloux, j’ai repris deux ou trois saisons, puis j’ai à nouveau stoppé avec le Covid. Désormais, je ne joue plus du tout. C’est dur de combiner les deux sports, d’autant que je cours beaucoup. Avec Marine ou seul pour mes séances spécifiques."

« Je me traîne sur le bitume »

En 2022, Sevan Rozet a bouclé deux fois 80 km: le national ultra (70e) et Belle-Ile en Trail en Bretagne (14e sur 430). "Marine voulait courir en Bretagne, elle a fait 44 km. Je n’ai pas sorti ma meilleure course. Il y avait pas mal de bitume, ce n’est pas mon truc. Je me traîne un peu et ne suis pas fan", précise l’Arlonais qui travaille sa vitesse le jeudi sur piste avec le groupe "Les Tornados", d’Arlon, coaché par Jean-Louis Latour.

En 2022 toujours il avait accumulé 16 tours, soit 119 km, à l’épreuve du "Dernier homme debout" à Andenne. "J’étais encore dans les délais lors de la 16e heure, conclut-il. Mais j’avais atteint mon but, 100 km. J’y retournerai une 4e fois le 25 mars, avec l’objectif cette fois d’aller au bout (NDLR: 24 tours en 24 h, soit 173 km). Et avec Marine, on retournera sur une course en montagne."