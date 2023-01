Néophyte, Marine Moulin tourne déjà à plein régime

A peine rentrée d’un Erasmus de 5 mois au Canada, Marine Moulin a d’emblée ouvert son compteur succès en 2023, à la corrida de Gedinne sur 5 km. "J’ai enchaîné avec les championnats francophones de cross long. Sans objectif, c’était mon premier cross depuis mon retour, et la course était plus longue que d’habitude, 8 km, il y a eu 2 km de trop", avance celle qui a fini 9e francophone sur 20 à Hannut. Elle faisait par ailleurs ses débuts en seniores, un an après s’être parée d’argent en U23, derrière Juliette Thomas. Mais si elle brille en course à pied, l’athlète de l’ACBBS, qui vit à Laforêt (Vresse-sur-Semois) et a fait ses secondaires à Carlsbourg avant de filer à Louvain-la-Neuve, régale aussi désormais en triathlon, et sur tous les terrains. Et comment ! Néophyte, avant de traverser l’Atlantique alors que la saison battait son plein, elle a eu le temps de collectionner les résultats, sur sprint toujours (750 m natation, 20 km vélo, 5 km à pied): victoire à Namur, 2e à Boiron et première espoire, 22e Belge et 4e espoire au national à Libramont, vice-championne francophone de cross duathlon et 2e au scratch à Charleroi,…