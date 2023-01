J’ai démissionné car le comité s’est réuni et m’a annoncé que je ne serais pas prolongé la saison suivante. Il ne faut pas me prendre pour un imbécile. Je n’allais pas terminer la saison en sachant que je ne serais plus là ensuite.

Le club vous a-t-il expliqué les raisons de cette non-prolongation ?

Certains joueurs se sont plaints que je ne les guidais pas assez à l’entraînement et pendant les matchs. Je ne suis pas d’accord. Je suis un entraîneur breveté, passionné de football. Il est vrai que j’entraîne à l’ancienne, mais je guide toujours mes gars. C’est le même genre de bêtises qu’on m’avait déjà sorti à Witry.

Vous visiez la colonne de gauche en avant-saison et vous êtes finalement douzième. Comment expliquez-vous ce manque de résultat ?

Les ambitions annoncées en début de saison étaient trop hautes. Avec le président Fabrice Ortwerth, qui est parti entre-temps, nous avions défini cela ensemble. Nous avons la même vision du foot. On a fait venir beaucoup de nouveaux joueurs et il faut du temps pour que les choses se mettent en place. Il y avait une bonne cohésion dans le groupe. On manquait juste de fluidité dans notre jeu et de présence aux entraînements. Le mardi, nous étions six ou sept et le vendredi un peu plus avec les étudiants qui revenaient. On méritait également de récolter six à neuf points en plus.

Regrettez-vous d’avoir rejoint Rachecourt ?

Non, car au début c’était génial. Le feeling passait vraiment bien avec Fabrice. Puis, il a démissionné. Je me suis dit alors que cela risquait d’être compliqué pour moi car je savais qu’il y avait un trio dans le club qui ne m’appréciait pas. Kevin Lefèvre et Dimitri Bosseler sont venus dans le vestiaire pour dire aux joueurs que j’étais prolongé pour la saison prochaine. Vu les résultats, je les ai contactés plusieurs fois ensuite pour être sûr que je ne préparais pas la saison prochaine pour rien. Je ne suis pas rancunier même si je trouve qu’ils auraient pu être plus corrects.

Vous veniez d’annoncer les arrivées de trois joueurs en provenance de l’étranger. Est-ce qu’ils viennent malgré votre départ ?

Je les ai contactés pour leur dire que je démissionnais, mais je leur ai demandé de respecter leur engagement.

Je sais qu’ils peuvent amener la fluidité dans le jeu. Cela peut fonctionner avec eux. La confiance va revenir avec les résultats. Rachecourt peut faire un bon second tour. On dira que c’est suite au départ de l’entraîneur. J’ai été très naïf, j’espérais qu’on me laisse ma chance avec les trois nouveaux. Si cela n’avait pas fonctionné au second tour, je serai parti de moi-même. Suite à ces trois transferts, on m’a reproché de ne pas faire confiance aux jeunes mais c’est faux. Les jeunes, c’est ma priorité, c’est l’avenir. J’en ai entraîné pendant quatre ans à Fouches. Cela a été une déception pour moi. J’ai eu une boule au ventre pendant quelques jours, mais c’est passé maintenant.

Connaissez-vous votre successeur ?

Oui c’est Kevin Lefèvre qui entraîne les U15 de Rachecourt actuellement.

Êtes-vous à la recherche d’un club ?

Oui j’ai déjà été contacté par trois clubs. C’est encore trop tôt pour en parler mais il y a un projet qui va sortir bientôt.