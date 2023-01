C’est une belle fonction qui sera neuve pour moi. J’ai déjà bien assuré l’un ou l’autre interim au niveau des jeunes, mais rien de plus. Là, j’ai décidé de faire le pas. Cela fait quelques années que l’entraîneur me laisse les mains libres pour coacher mes défenseurs à Nassogne. Mais à Aye, je serai à la tête de toute l’équipe.

Pourquoi débuter à Aye ?

C’est très simple. J’habite à deux cents mètres du terrain et je vais souvent voir cette équipe quand on joue le samedi avec Nassogne. Je connais une bonne partie des joueurs. Je suis en contact avec le comité depuis quelques années. Il est revenu cette année. Je ne vois pas d’intérêt de quitter Nassogne comme joueur uniquement. La discussion s’est poursuivie cette fois et le club m’a proposé cette fonction.

Quelle va être votre touche sur le groupe des Godîs ?

Je veux apporter un peu plus de sérieux et de stabilité. Il y a des bons joueurs dans ce groupe, mais je vois certains joueurs qui n’évoluent pas toujours à la même place. Il ne manque vraiment pas grand-chose pour rejoindre la colonne de gauche. Il n’est pas question de jouer le haut tout de suite, il faut avant tout donner du plaisir.

Avez-vous déjà des idées sur d’éventuels renforts pour votre futur groupe ?

Les premiers contacts, c’est toujours un peu la même chose: ce sont des joueurs avec qui on a joué et avec qui le courant est bien passé. Je vais d’abord faire le tour des cadres pour voir ce qu’ils en pensent, voir qui veut poursuivre l’aventure avec moi. J’ai déjà deux ou trois idées, mais on ne sait pas le nombre de joueurs dont on aura besoin actuellement.

Mais Aye sera-ce en P2 ou en P3, lui qui est 10e au classement ?

On ne s’est jamais posé la question. On verra à la fin de la saison. J’ai déjà en tout cas promis de faire le maximum pour prendre la mesure des équipes qui sont également en bas de tableau pour aider Aye.

Avant cela, vous avez un titre à jouer avec Nassogne.

En effet, on a six points de retard, mais la série est vraiment des plus ouvertes. Si on réalise le sans-faute, je pense qu’on ne sera pas loin du titre.