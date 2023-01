"Je sens que j’ai besoin de faire un break et de prendre du temps pour autre chose, explique-t-il. J’ai besoin de consacrer plus de temps à ma vie privée et notamment à ma famille. Je vais donc mettre le basket de côté, pour au moins une saison. Je suis en train de préparer ma succession à Habay, pour mes différentes fonctions (coaching, directeur technique, comité). Je n’ai pas encore trouvé de coach. Je resterai tout de même affilié à Habay, ainsi que membre parlementaire. "

Il aimerait évidemment partir sur une belle note, comme une qualification pour les play-off. "On a toujours la possibilité d’y aller, oui, mais je suis réaliste et je sais que ça va être difficile. Mon objectif est aussi d’intégrer trois jeunes (U17 régionaux) dans les rotations de l’équipe première. Et s’ils prennent leurs marques dans l’équipe d’ici la fin de saison, ce serait un aussi beau succès que d’atteindre les play-off. Il faut penser à la suite."

Pour les play-off, tout n’est pas perdu pour les Habaysiens, grâce à leur victoire à Libramont (59-61), jeudi dernier. "Au deuxième quart-temps, on a buté sur la défense de zone de Libramont, mais on a pu rectifier le tir et recoller à 36-33 au repos, raconte Jonathan Sauvey. Il fallait contrôler le rebond. Persico et Bouvy ont ramassé toutes les balles qui traînaient et tout le monde a fait son job. Même si on a raté 7 lancers francs dans les deux dernières minutes. On a été chercher cette victoire avec nos tripes et en équipe. On ne l’a pas volée. Il y avait une très belle mentalité dans le groupe. On a revu un bon Habay en défense et surtout au rebond. cela fait plaisir."

« La porte des play-off est toujours ouverte »

Un succès indispensable, quelques jours après une défaite qui a fait très mal face à Saint-Hubert B, autre concurrent direct.

"La porte des play-off est toujours ouverte, poursuit le coach habaysien. Il faut y croire jusqu’au bout. Le deuxième tour est long. On le commence seulement. On n’a plus notre sort en mains, on ne doit, pour ainsi dire, plus perdre. On n’a pas l’avérage sur Saint-Hubert. Pour moi, Musson et Athus sont hors d’atteinte. Et il y a aussi Rulles. Cela se jouera entre nous, Saint-Hubert B et Libramont. Et les Fratinots sont dans la même situation que nous. Ils doivent tout gagner. "

Ce prochain samedi, Habay n’aura pas droit à l’erreur face à Chantemelle.