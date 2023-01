Pour la deuxième année, elle s’alignait avec les mêmes coéquipiers: Alisson Simar et Dorian Thiry. Résultat, deux médailles d’or à l’issue de la journée. Un doublé qui n’est pas le résultat du hasard. "En doubles, il faut avant tout de la complémentarité, explique cette dernière. Le fait de jouer régulièrement en championnat avec Alisson dans les doubles nous permet de bien nous connaître. Ce qui est d’ailleurs aussi le cas de la plupart des équipes présentes au stade des demi-finales. Pour ce qui est de Dorian, nous avions déjà atteint la finale l’année dernière, mais nous nous étions inclinés. Cette fois, afin de mettre toutes les chances de notre côté, nous avons passé deux entraînements à Dinez à nous préparer en passant une heure à faire des doubles. Histoire de préparer au mieux cette journée."

Avec de l’ambition au championnat de Belgique

Et si à l’image de toutes nos féminines, Marie n’était pas présente à Tenneville la semaine précédente pour la compétition individuelle, elle n’aurait raté pour rien au monde cette journée dédiée aux doubles. "La motivation n’est plus là pour faire un long déplacement et jouer un ou deux matches en simples, précise-t-elle. Par contre, ces championnats provinciaux de doubles, je les attends chaque fois avec impatience. J’avais déjà fait quelques bons résultats à Liège, notamment avec Anaïs Lambiet, mais c’est la première fois que je cumule deux titres en série B. Et grâce à ces parcours, nous voilà aussi qualifiés pour les championnats de Belgique. On ira avec une certaine ambition, surtout en dames mais bon, le niveau sera tout autre, mais on essayera de faire un beau parcours."

On se souvient que leurs coéquipières Coralie Rech et Camille Guillaume, éliminées ce dimanche en demi-finale, ont déjà obtenu le titre national en doubles B. Il n’est pas interdit de rêver et de voir une de nos paires luxembourgeoises atteindre l’une des marches du podium au championnat de Belgique.