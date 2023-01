Effectivement, mais plus que le but, c’est surtout le succès collectif que je retiens, le premier de Virton en 2023.

Un succès aux forceps après une entame inquiétante ?

Effectivement. Malgré deux penalties et donc autant de coups sur la tête, on a trouvé la force mentale pour revenir. Nous avions un plan de jeu précis en tête et après trois minutes, il s’écroulait déjà. La mise en route s’est avérée compliquée. Peut-être parce qu’avec trois nouveaux joueurs au coup d’envoi, il fallait encore apprendre à bien se connaître dans des conditions de match. Peut-être à cause de l’état du terrain aussi. D’après ce que le coach a dit, dans ces mêmes conditions en première partie de saison, l’équipe aurait peut-être perdu pied pour s’incliner 2 ou 3-0. Au contraire, ici, on a su relever la tête.

Et s’offrir encore une petite frayeur en fin de partie ?

Pas plus que ça. Je n’ai pas craint le scénario catastrophe à ce moment. Il ne restait que peu de temps. Personnellement, j’avais un peu plus peur de ne pas tenir la distance après six mois sans compétition et même si je me suis bien entraîné avec la réserve du PSG puis en arrivant ici. Mais tout s’est bien passé.

Vous avez joué 90 minutes comme arrière latéral. Or, vous aviez précisé, à votre arrivée que votre préférence allait clairement à un rôle dans l’axe…

C’est vrai, mais je suis là pour l’équipe et je respecte les choix du coach, d’autant qu’il a été payant. En préparation, j’ai joué à ce poste contre Rochefort et dans l’axe face à Differdange. Je suis surtout content de jouer et d’aider l’équipe, peu importe mon rôle.