Le dico du sport luxembourgeois de Francis Collin, épisode 3

Francis Collin, pourquoi une troisième édition ?

La dernière édition, Le P’tit Collin 2017, a été publiée fin 2016. Cela fait donc bientôt sept ans. C’est peu, mais avec le recul, c’est presque une éternité. En sport, la plupart des carrières sont très brèves. Et puis surtout, c’en est fini des sportifs qui restent fidèles plusieurs années à leur club.

Cela fait deux, trois ans déjà que des copains me demandent quand je vais réactualiser le dictionnaire. J’en ai parlé à Olivier Weyrich, mon éditeur. Il m’a donné son feu vert.

S’il y en a une troisième et si les choses évoluent rapidement en sport, cela signifie qu’il y aura d’autres éditions par la suite ?

Si je tiens bon dix ou vingt ans encore, j’espère bien… Mais on avisera. Je vais d’abord tâcher de mener à bien cette troisième édition. Chaque jour, mon épouse me dit que c’est une folie… Finalement, j’ai l’impression de repartir presque de zéro. Je parie que le dictionnaire comporte plus de 5 000 noms. Je ne les ai jamais comptés d’ailleurs… J’en suis déjà à près de 3 000 photos. De ce côté aussi, j’essaie d’actualiser au maximum. En 2016, Arnaud De Lie était encore aspirant ; Anthony Moris jouait à Malines et Thomas Meunier quittait Bruges pour le PSG…

« Ce qui me frappe le plus, c’est le nombre de personnes, souvent des jeunes, auxquelles il faut ajouter la date de décès »

Qu’est-ce qui change ?

Dans sa forme, Le P’tit Collin 2024 ressemblera aux éditions précédentes. Parce qu’il fait partie de la même collection. Par contre, le contenu sera forcément beaucoup modifié. Les informations pour chaque sportif seront réactualisées. Plusieurs centaines de nouveaux noms vont y prendre place. Mais ce qui me frappe le plus, c’est le nombre de personnes, souvent des jeunes, auxquelles il faut ajouter et préciser la date de décès.

Le volume va-t-il augmenter ?

Probablement un peu, mais il faut savoir garder la mesure. Pas question d’arriver à une brique de mille pages. Dans cette optique, la concision s’appliquera dans certaines biographies. Je pense aussi que l’édition 2017 comportait trop de personnes extérieures à la province qui n’ont, en plus, joué qu’un rôle éphémère. Mais tout cela sera analysé et discuté avec l’équipe d’Olivier. Idem pour la mise en page…

C’est un véritable travail de fourmi. Pour l’auteur, n’est-ce pas trop répétitif voire rébarbatif…

Là, j’en suis au début. Je travaille sur le sujet depuis un mois. Je sais à quoi m’attendre. Mais je sais déjà que je peux compter sur l’aide précieuse de l’équipe de la rédaction sportive de L’Avenir et de mes anciens confrères de la presse écrite et audiovisuelle. Celle aussi du Service des Sports de la Province et des « vieux » amis qui m’ont tellement bien aidé par le passé. Ce sont à la fois mes conseillers et mes censeurs. On fera certainement le point avec eux lors d’un barbecue au printemps…

La sortie est prévue quand exactement ?

Ce serait chouette si le dico pouvait sortir fin novembre, juste avant les fêtes. Et j’espère que ce sera à nouveau l’occasion de proposer pour la sortie une grande fête pour tout le sport provincial.

Photos et infos bienvenues

Malgré toutes les relectures de spécialistes, certaines erreurs se sont encore glissées dans l’édition 2017. Elles seront, évidemment, rectifiées dans cette nouvelle édition. Si vous avez relevé l’une ou l’autre anomalie, merci de prévenir l’auteur par mail: francis.collin1954@gmail.com. Mais ce que Francis Collin recherche en priorité, ce sont les photos pour accompagner les noms qui en étaient dépourvus dans l’édition 2017.