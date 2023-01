La rencontre initiale avait été remportée par Bleid (1-2), mais une erreur de l’arbitre, qui avait autorisé Lehyan Makaci a disputé la rencontre alors qui n’avait pour document d’identité qu’une copie sur son téléphone portable, avait poussé Saint-Léger à déposer réclamation. Les Panîs sont donc revenus en terre léogardienne, remontés comme des coucous et accompagnés d’une cinquante de supporters. Mais ils se sont fait peur dès la 7’, après une grossière faute de Lakhal, sanctionnée d’un penalty. Mais Lott a dévié l’envoi de Delhaise sur son poteau. Bleid, supérieur techniquement, a dominé le reste de la 1re mi-temps, concrétisant à deux reprises. Par J. Collard d’abord qui a gagné son face-à-face avec le gardien. Puis par V. Couvreur qui a ajusté un lob improbable des 45 m en profitant d’une approximation coupable du gardien Marichal, par ailleurs bien fébrile. La 2e mi-temps a été globalement brouillonne, mais marquée par un 3e but visiteur, signé Couvreur à nouveau, à la réception d’un centre. Malgré l’exclusion de Salvador, auteur d’une mauvaise réaction (63’), Bleid a maintenu son avantage et conforte sa première place (4 pts d’avance sur Saint-Mard), avant un autre match d’alignement, à Martelange.