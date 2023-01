Nos expatriés: un Moris décisif face à OHL

Assist, penalty, carte et victoire pour Siquet Aligné 82 minutes avec le Cercle de Bruges face à Ostende, Hugo Siquet a eu droit à l’ascenseur émotionnel samedi. Auteur d’un assist pour le but d’ouverture, il a ensuite été sanctionné d’une poussée fautive dans la surface, permettant à Ostende d’égaliser. Il a aussi pris une carte jaune sur cette phase. Et tandis qu’il devait sans doute ruminer cette égalisation sur le banc après sa sortie, le Cercle est parvenu à s’imposer dans les arrêts de jeu.

Henen bientôt de retour C’est sans David Henen que Courtrai s’est incliné à Malines. Le Florenvillois soigne une entorse à la cheville. "Je m’entraîne en salle et serai bientôt de retour", a-t-il indiqué sur Twitter.

Sans Emond Toujours aux soins, Renaud Emond n’était pas dans l’effectif du Standard qui a subi les foudres de l’Antwerp (4-1).

Martin retourne sur le banc Timothy Martin retrouvait une place sur le banc pour la venue d’Anderlecht à Seraing. Jean-Sébastien Legros, qui a préféré relancer Dietsch entre les perches, devait se passer de Mathieu Cachbach, victime d’une contracture. Valentin Guillaume, le troisième Luxembourgeois du noyau métallo, n’est entré qu’en toute fin de match. Battu 0-1, Seraing voit ses chances de maintien s’amenuiser.

Castagne devra patienter Après quatre revers consécutifs en championnat, Leicester a cru renouer avec le succès, mais a finalement dû concéder un point in extremis devant Brighton (2-2). Aligné 90 minutes à droite de la défense, Tim Castagne n’a pas passé un après-midi de tout repos face au véloce Mitoma. Il n’a pas pu empêcher l’ex-Unioniste d’arme une superbe frappe gagnante sur le premier but de la rencontre.

Meunier en bonne voie Tandis que Dortmund s’est imposé face à Augsbourg (4-3) pour la reprise en Bundesliga, Thomas Meunier, lui, continue de soigner sa déchirure au mollet, sa revalidation suivant le cours prévu. Il espère être d’aplomb d’ici deux ou trois semaines.

Remises pour Déom et Lesquoy Jérôme Déom (Eupen) et Thibaut Lesquoy (Willem II) n’ont pas joué vendredi. Leurs rencontres, respectivement contre Genk et le FC Eindhoven, ont été reportées en raison des intempéries.