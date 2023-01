Rulles 58 – Pepinster 65

Toujours pas de victoire pour Rulles qui reste dans sa mauvaise spirale. Face à une équipe de Pepinster avec une impressionnante Bourlioux (29 points), les Gaumaises ont bien joué par séquence, mais ont plus souvent oublié de mettre du rythme en multipliant les mauvaises passes et en étant dominées au rebond. Sans vraie réussite à distance (1/11 dans le premier quart notamment), Rulles a couru après le score durant toute la rencontre. Si Dumay met Rulles aux commandes (5-4), Pepinster domine dans la raquette: 5-12 et première gueulante de Mathieu Fivet. "On entend les mouches voler. C’est trop mou, il n’y a aucun rythme", glisse le mentor de Rulles. Un message que ses joueuses n’ont pas directement compris puisque Pepinster file à 5-16 après une interception suite à une mauvaise passe d’Hutlet. Jacob et Hutlet, en reconversion, diminuent l’écart, mais Pepinster reste devant: 13-25. Deux bombes de Laffalize et Hutlet remettent directement Rulles dans le match, mais Pepinster tient bon: 21-33, 29-37 et 32-37 au repos après un lancer d’Hutlet qui venait d’en rater deux juste avant.

À la reprise, Donnez et Fivet ramènent Rulles à un point (36-37), mais Pepinster enchaîne trois bombes et reprend de l’air ; 38-74. Laffalize, encore elle, ramène l’espoir (46-51). Fivet fait encore mieux (53-55), mais Rulles ne parviendra jamais à passer devant. Dumay, Fivet ou encore Jacob tenteront bien leur chance à distance, mais sans réussite: 58-65.

Liège Panthers 88 Neufchâteau 46

Neufchâteau a sombré à Liège. "Que dire ? Que c’était nul", résume Thomas Celant. Liège prend directement les devants (13-4), mais Neufchâteau revient à 20-15 après dix minutes. "Et encore, parce que Perine Denève met une bombe du milieu de terrain sur le buzzer ", poursuit Thomas Celant. Le reste du match prendra des mesures de punitions pour des Chestrolaises qui n’étaient pas dans un grand jour: 46-22 au repos et 88-46 au final. "Un mauvais match, cela peut arriver. Mais chez nous face à Angleur dans quinze jours, il n’y aura pas d’excuse", prévient Thomas Celant.

Régionale II

Esneux 64 – Libramont 53

Libramont n’a pas à rougir de sa prestation à Esneux. Avec la jeune Mernier dans le cinq de base, Libramont débute bien et passe devant via Eischen (9-14). Les Libramontoises restent en tête (14-16, 20-23), mais Esneux prend le commandement avant la pause ; 35-32. Libramont, où Lemmer et Bouillon ont eu cinq fautes, s’accroche: 41-37, 48-41, 51-45. Esneux fait le trou dans le dernier quart-temps: 64-53. "Le score est forcé, dit Logan Draux. C’était possible de gagner. Nous avons livré une bonne première période, mais nous avons donné trop de ballons à l’adversaire, que ce soit lors de nos remises en jeu ou sur les passes de transition. Cela a été un gros problème."