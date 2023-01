Les bulletins virtonais à Dender

Khemais 3 Une mi-temps cauchemardesque pour le défenseur franco-tunisien. Il commet deux penalties évitables, prend une jaune et ses relances étaient régulièrement imprécises. Remplacé au repos.

Droehnle 6,5Un bon match derrière et une implication dans deux des trois buts grâce à la qualité de ses coups de pied arrêtés. Il aurait pu être mieux placé sur le centre qui amène le premier penalty.

Bourdin 6,5 Si ce n’est sur la première action adverse, où il laisse un peu trop facilement son opposant centrer, le néo-Virtonais a livré un match solide et s’est bonifié au fil des minutes. Il a, de surcroît, déjà inscrit un but pour sa nouvelle équipe.

Delorge 6 Un match sobre, mais efficace sur son côté droit.

Koziello 7 Placé devant la défense, en pointe basse du triangle médian, il a parfaitement assuré son rôle de premier relanceur. Il ose jouer et se placer dans les intervalles pour demander le ballon en plus d’accomplir sa tâche défensive. Il délivre un fort bel assist au passage.

Doué 7 Le Français a marqué. Présent et disponible, il a aussi réussi plusieurs fois à s’infiltrer entre les lignes grâce à ses qualités balle au pied.

Masangu 6Dans un rôle inhabituel et plus offensif au sein du triangle de l’entrejeu, il a été utile par son travail de harcèlement, facilitant ainsi la récupération du ballon pour un élément comme Koziello. En revanche, dans ses intentions offensives, il n’était pas toujours à l’aise. Sans se montrer trop imprécis, il n’a pas toujours opéré les choix les plus clairvoyants.

Albanese 6,5 Une bonne première. D’abord parce qu’il n’hésite pas à prêter main-forte à son équipe en perte de balle, ensuite parce qu’il a quelques fois réussi à désarçonner son opposant par ses dribbles, enfin parce qu’il a montré des qualités lorsqu’il s’est agi de frapper les coups de coin et parce qu’il a forcé un penalty.

Mabella 5,5 Auteur du (joli) centre qui permet à Bourdin d’inscrire le premier but virtonais, mais pas véritablement transcendant par ailleurs.

Abdallah 6,5 L’avant-centre virtonais semblait un peu seul sur son île au cours de la première demi-heure, rarement alimenté. On l’a vu davantage ensuite, pour inscrire un joli but, transformer un penalty et même passer tout près du triplé.

Remy 6Entré à la place de Khemais après le repos, il a assuré derrière, sans fausse note et sobrement.