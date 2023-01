Allures libres de Gaume: plus de 500, ça faisait longtemps (vidéo)

Mais ça, c’était avant. Avant le Covid qui a orienté nombre de sportifs vers des activités plus individuelles, plus isolées. Avant la véritable explosion des trails, des randos cyclo ou VTT aussi.

Du coup, depuis que le challenge a été remis sur pied après les confinements, les organisateurs ont dû déplorer une évidente baisse de fréquentation et constater des moyennes oscillant entre 300 et 350 joggeurs.

Une opération promotion s’avérait donc nécessaire pour rebooster le challenge et si l’on n’est pas revenu aux affluences d’avant, la présence de 545 joggeurs (20 enfants, 287 sur 10 km, 238 sur 5 km) ce dimanche matin, pour l’épreuve de la Doyenne à Virton, avait de quoi rendre le sourire aux bénévoles. Lesquels, semaine après semaine et depuis des décennies, donnent de leur temps et de leur énergie pour que les amoureux de la course à pied trouvent ainsi leur bonheur.

"On a revu quelques figures connues qui n’étaient plus venues depuis un certain temps", souriait ainsi Annie Lucas, une des membres de l’AC Dampicourt, organisateur du challenge.

"Il y avait pas mal de footballeurs dès lors que les championnats n’ont pas repris, remarquait une participante. On risque dès lors de ne plus les voir d’ici peu, mais d’un autre côté, la météo en a sans doute retenu plus d’un aussi. Donc, je pense que c’est encourageant."

Côté résultats, c’est Nicolas Navet qui l’a emporté sur 10 km, devant Victor Bruwier, soit deux anciens vainqueurs du challenge aux avant-postes. Arnaud Noël a complété le podium et on notera aussi la 4e place de Nathan Rooms, jeune promesse sud-luxembourgeoise du Standard de Liège. Sur 5 km, Simon Semes a, sans trop de surprise, devancé Tristan Devillet et Alexis Monhonval.