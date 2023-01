Tout d’abord, pour distancer le Spirou Charleroi (0 victoire, 10 défaites) pour de bon dans le cadre de la lutte pour le maintien. Et aussi pour conserver une chance de terminer dans le premier groupe. Pour cela, il faut également qu’Ypres s’incline ce samedi à la maison face à Royal IV.

Marc Hawley y croit toujours: "Pourquoi pas ? Ce serait une bonne chose de terminer dans le premier groupe. On serait sûr d’être sauvé. Et on pourrait disputer les play-in à domicile en fin de championnat. "

La priorité, c’est de battre le Spirou. "C’est un match important, oui. Mais on ne doit pas se mettre la pression, glisse le coach du BCCA. Cette semaine, les gars étaient concentrés et relax aux entraînements. C’est très bien. On doit jouer comme la semaine dernière contre Courtrai. On sait ce qu’il y a à faire. Maintenant, il faut le faire."

« Ils seront prêts pour nous »

Marc Hawley s’attend à un autre Spirou Charleroi à domicile. "Ils attendent ce match avec impatience. Ils seront prêts pour nous, dit-il. Ce sont des jeunes qui ont du talent. Il ne faudra pas les laisser prendre confiance au début, sinon ils vont s’accrocher et ça va être difficile pour nous. " L’objectif est, on l’a compris, de ne pas laisser Charleroi entrer dans la partie et de faire le trou directement.

Au match aller (112-75), le jeu en transition des Ardennais avait fait la différence. "Et notre jeu dans la raquette, aussi, ajoute le coach du BCCA. Avec les ailiers (Geubel, Dekeyser, Démoulin, Dubois) qui passaient par l’intérieur. Nos ailiers sont plus costauds. On doit être très malin et jouer avec notre expérience. Et il ne faudra pas se frustrer si le Spirou est avec nous au début. On a 40 minutes pour gagner. "