Damien, tout d’abord, faisons un retour de quelques mois en arrière. On apprend un peu à la surprise générale que vous quittez Aye pour rejoindre Libramont. Vous pouvez nous en dire plus sur ce départ ?

Il est temps que je puisse réagir à tout ce que j’ai lu ou tout ce que j’ai entendu ces derniers mois. Non, je n’ai pas laissé tomber mes coéquipiers d’Aye B, non je n’avais pas l’intention de quitter le club. Mais on m’a clairement fait comprendre que je n’étais plus le bienvenu. On m’a carrément jeté du club.

Expliquez-nous ?

Au début de la saison dernière, j’avais prévenu le comité que je ne comptais pas me faire vacciner contre le Covid. Et que si ça devenait une obligation pour jouer, qu’il ne faudrait plus compter sur mois. Après quelques rencontres, il fallait montrer ce fameux pass pour pouvoir jouer. Le club a bien proposé de me payer les tests, mais pour moi, c’était clair, pas question de jouer tant qu’il y aurait cette obligation.

Et pourquoi avoir quitté le club en fin de saison ?

J’ai rencontré Bernard Raiwet (NDLR: membre du comité et responsable des transferts) et à cette occasion, il m’a annoncé que j’étais prié de quitter le club et qu’il ne comptait plus sur moi pour la saison prochaine. Visiblement, mon choix de ne plus jouer durant la période Covid n’a pas été accepté par le club.

Vous avez décidé de réagir en vous inscrivant directement sur la liste de transferts ?

Oui, c’était au début du mois d’avril et quelques jours après, j’étais inscrit sur cette liste. J’ai eu des contacts avec plusieurs clubs, dont Virton, mais ils venaient de faire le transfert de Pierre-Yves Lemaire. Finalement, à l’occasion d’un repas à la maison, Sébastien Huet m’a parlé de son arrivée à Libramont et quelques jours plus tard, j’étais en contact avec Johan Raty, pour finalement accepter de les accompagner dans leur projet.

Un retour en Nationale 3, avec un programme allégé…

Oui, j’ai émis le souhait de ne jouer que les rencontres à domicile ou alors, disputer des rencontres pas trop loin de chez moi. À l’image de cette rencontre que je suis allé disputer à Malonne. J’ai bien fait d’y aller, puisque nous avons pris les trois points et que j’ai gagné mes quatre matches. Ce n’est pas toujours évident de redescendre de niveau en ne jouant pas tout le temps, mais le rythme revient et mon niveau de jeu aussi.

Vous pensez que Libramont va sauver sa peau en N3 ?

La victoire à Berlaar nous a permis de repousser le premier descendant à quatre points. Et une fois que nous allons récupérer Antonin Petifrère, qui est en examens durant tout le mois de janvier, nous aurons de nombreuses rencontres à domicile où je serais présent. Et j’ai aussi prévenu le comité que si ma présence était requise en déplacement pour assurer le maintien de l’équipe, je répondrais présent.

Et votre avenir ?

Je me sens bien à Libramont et je serai encore présent au club l’année prochaine. Pour la suite, on verra comment ira ma motivation au fil du temps.