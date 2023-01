Basket : en R1, les Chestrolaises veulent faire aussi bien au 2e tour

Les Chestrolais ont bouclé le premier tour avec un très bon bilan de 10 victoires et 3 défaites. "J’aimerais faire aussi bien, voire mieux, lance le coach. Pourquoi pas une seule ou deux défaites ? J’aimerais bien ne plus perdre contre une équipe qui ne fait pas partie du Top 4. "

« Un coup de mou d’une petite semaine »

Les Ardennaises ont juste traversé une mauvaise passe au début du mois de décembre. "Ça a été un coup de mou d’une petite semaine, pas plus, relève Thomas Celant. C’était mental. À cause de notre défaite en quart de finale de la Coupe AWBB (à Herve-Battice). On n’était pas censé perdre là-bas. Tout le monde se voyait déjà en finale. On s’est pris une baffe. Peut-être qu’on n’a pas pris ce match assez au sérieux. Cela a été dur, parce qu’il n’y a pas de rattrapage en Coupe. Le lendemain, à Boninne, qui était privé de sa meilleure joueuse, on était au fond du trou à cause de cette défaite, et physiquement, on n’avait pas les jambes. Et en face, Boninne a très bien joué. On est tombé bas en deux jours. Mais au moins, j’ai vu qu’il y avait un vrai groupe. Les filles ne se sont pas laissées abattre. La dynamique a vite repris le dessus. On a perdu ensuite contre Huy, mais cela s’est joué sur une action. Et Huy, pour moi, c’est la plus belle équipe de la série, et celle qui m’a le plus impressionné."

L’équipe s’est tout de même relancée contre Herve lors du dernier match de l’année. "C’était important, pour ne pas ruminer."