Mehdi Lomma, de Genk à Mormont en passant par la P2

Ce déplacement aurait été très court pour Mehdi Lomma, le médian offensif des Orangés. Un joueur qui a rapidement gagné sa place dans le onze de base mormontois puisqu’il compte 15 titularisations en 16 rencontres, avec notamment 4 buts à son actif. Arrivé de Verviers, en P2, Mehdi Lomma n’a pas raté la transition vers la D3. Pas anormal pour un élément passé par Genk chez les jeunes et qui a notamment évolué en D5 allemande.

Appelé pour remplacer Nicolas Prévot parti à La Roche, Mehdi Lomma ne déçoit pas.

"On savait qu’on ne transférait pas un chat dans un sac, note Philippe Medery, le coach de Mormont. Quand on connaît la difficulté à obtenir un contrat à Genk alors que Mehdi a eu cette chance à 17 ans, ce n’est pas un hasard. Mehdi était en P2 la saison dernière, mais il n’avait rien à faire à ce niveau. Et je dirais même qu’il pourrait encore gravir les échelons. Ma priorité était de le relancer, lui donner beaucoup de temps de jeu pour qu’il retrouve un bon niveau. "

Avec Charles Godelaine notamment, Mehdi Lomma est chargé de l’animation offensive dans l’axe du jeu de Mormont. Techniquement au-dessus du lot, l’ancien joueur de Verviers a une vision du jeu excellente et un joli coup de patte qui explique, en partie, la bonne saison réalisée par la bande à Philippe Medery.

"Notre objectif était de ne pas travailler ensemble que pendant une saison, j’espère donc que Mehdi va poursuivre avec nous, note l’entraineur de Mormont. La volonté est commune de poursuivre, nous allons en discuter prochainement."

Après avoir énormément modifié le noyau il y a un an, nul doute que le club mormontois aimerait jouer la carte de la stabilité cette fois.