Le joueur de Gouvy, classé D2, n’est pas un inconnu dans le monde du tennis de table. Jadis joueur à Villers-sainte-Gertude, Lafosse ou Chêne Al Pierre, il a été classé C0 dans ses meilleures années.

"J’ai stoppé il y a une dizaine d’années, explique le pongiste. Car je jouais au foot régulièrement le samedi soir et je ne pouvais pas combiner les deux sports. Cette année, je suis à Bomal, en P3, et nous jouons le plus souvent le dimanche. Donc, j’ai décidé de reprendre à Gouvy avec une bande de copains, dont Yohan Cornet. Il y a une équipe en P2 et l’autre en P3. J’ai disputé quatre rencontres, deux dans chaque série. "

Jonathan Neuville ne s’est donc pas présenté avec une grande préparation pour le championnat provincial. "Par contre, en découvrant mon classement en début de saison, j’ai de suite songé à ce rendez-vous, explique celui qui est donc gardien au foot. Et comme j’étais libre, je me suis inscrit. J’avais remporté la compétition en série C il y a quinze ans, en 2008, je voulais faire de même cette fois."

Jonathan Neuville tentera également de participer au championnat de Belgique si son agenda footballistique lui permet.

"J’avais toujours en tête de revenir à ce sport, mais je pensais le faire une fois que j’aurais arrêté le foot, c’est devenu possible plus rapidement que prévu et je ne le regrette pas, poursuit-il. Le sport n’a pas trop évolué, je croise souvent des têtes connues et je pense que je vaux C4 actuellement. Dans les années futures, mon but est de retrouver ce classement de C0, mais il faudra que je joue plus régulièrement. Je n’avais plus touché la raquette depuis dix ans, cela ne revient pas non plus en quelques heures. Il a d’ailleurs fallu que je trouve des nouveaux mousses car j’ai voulu rejouer avec mon ancienne raquette, mais ce n’était pas possible, les deux mousses étaient lisses. "

Le sportif de 33 ans avait débuté le tennis de table dès son plus jeune âge, suivant sa maman au club de Villers. Il pratique aussi désormais le tennis avec le classement de C15.

"Les sports auxquels je m’adonne sont assez complémentaires et surtout l’agenda se goupille bien à ce niveau. Mais ma priorité reste au foot avec Bomal même si tout ne se passe pas comme prévu. Nous visions le titre, nous n’avons déjà plus le droit à l’erreur au second tour puisqu’on compte déjà sept unités de retard sur Bourdon, le leader. On va tout faire pour aller au bout, je suis venu à Bomal pour cet objectif", conclut Jonathan Neuville.