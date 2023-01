Glenn Protin va-t-il donner des ailes à Arlon ?

Sans pour autant renoncer à un sport pour lequel il reste très motivé. Pour sa venue à Arlon, c’est Heathcliff Collin, le gardien, et ex-Virtonais comme lui, qui a joué les intermédiaires. "Nous sommes assez proches, poursuit le citoyen de Villers-devant-Orval. Il a parlé de moi aux dirigeants arlonais et de fil en aiguille, on est arrivé à ce transfert. Je suis content, c’est une équipe ambitieuse. Je verrai plus souvent ma famille tout en évoluant au sein d’une formation compétitive. C’était ça ou arrêter."

Deux fois les croisés

Pur gaucher, Glenn Protin s’est fait connaître du grand public lorsqu’il a été lancé dans le grand bain virtonais par Samuel Petit, au cours d’une saison (2017-18) où l’Excelsior, en proie à de gros soucis financiers, avait été contraint de se reposer essentiellement sur ses produits issus de l’académie. Comme Lucas Prudhomme, Benjamin Schmit, Florent Devresse, Lucas Lamotte ou Protin qui, un soir d’une large victoire contre Hamme (5-0), avait distillé trois assists depuis une aile gauche où il faisait apprécier ses qualités de percussion et de centre.

Quelques mois plus tard, après l’arrivée de Flavio Becca, il avait rejoint Dudelange, puis Amnéville en prêt avant de passer à Schifflange. Quatre saisons hors de nos frontières donc, le temps de se péter une deuxième fois le ligament croisé du genou droit. "La première fois, c’est lorsque j’étais en centre de formation à Metz", précise Glenn Protin, qui avoue aussi avoir pris contact avec Habay-la-Neuve cet hiver, dans l’espoir d’y retrouver Samuel Petit. Mais dès lors que l’effectif habaysien est déjà très largement fourni, sa venue ne s’avérait pas nécessaire.

« Je ne viens pas en touriste »

Du côté arlonais en revanche, Guy François se réjouit de pouvoir ajouter deux gauchers (Protin, Lamotte) à un effectif qui en manquait et d’apporter plus de variation offensive à une phalange qui, ainsi armée, n’a peut-être pas dit son dernier mot dans la course aux lauriers. "Sur ce que j’ai vu, c’est une équipe qui joue bien au ballon, conclut un Glenn Protin qui se sent plus complet désormais, et capable de jouer à toutes les places du secteur offensif. Ce style de jeu de l’équipe arlonaise n’est évidemment pas pour me déplaire et je sens chez elle cette ambition d’aller titiller les premiers du classement. J’ai envie de les aider à atteindre cet objectif. Même si mon but était de prendre un peu de recul, je suis loin de venir comme un touriste."