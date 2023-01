Oui, comme vous le dites, une première étape. Il faudra continuer. J’ai sondé les trois filles qui jouent habituellement dans cette équipe. Leslie Bacquelaine, Anaïs Simar et Lorine Guillaume veulent continuer à évoluer en Régionale. Mais il nous faut des points, maintenant.

Vous avez en effet décidé d’aligner trois autres joueuses: Noémie Ancion, Maurane Georis et Lola Hazée. Un choix voulu ou forcé par certaines indisponibilités ?

Les deux. Noémie et Maurane ont souvent évolué avec Leslie Bacquelaine et ont émis le désir de rejouer ensemble. Mais Leslie travaillait ce week-end. Anaïs et Lorine ont cédé leurs places sans souci. Il n’est pas question de « punition » en ce qui les concerne.

Trois séries B

Malheureusement, plusieurs concurrents directs ont pris des points ce week-end. Il faudra donc en prendre pas mal dans les semaines à venir. Une équipe avec trois séries B est donc encore envisageable ?

Oui, tout à fait. On veut tout faire pour maintenir l’équipe à ce niveau. Parce que derrière, il y a des filles qui évoluent en P1, mais qui voudront sans doute goûter à plus par la suite.

Nina Hazée en fait sans aucun doute partie ?

Oui. Si l’équipe reste en Régionale, Nina fera très probablement partie du noyau, mais elle n’est pas la seule à pouvoir y prétendre.

Un petit mot sur l’équipe B qui évolue en Division 1. N’est-il pas trop difficile de trouver de la motivation cette saison, dans une série où il y a trois forfaits généraux et des équipes qui se déplacent souvent à deux ?

J’essaie de déplacer de temps en temps les filles d’une équipe à l’autre, afin qu’elles aient des rencontres à enjeu. Lucie Calay a joué quelques fois en Régionale, mais je n’ai pas pu le faire assez souvent parce que Lola Hazée a été malade et blessée au premier tour. Victoria Poncelet a également pu faire ses débuts en Superdivision.

Vous êtes plutôt satisfait de Victoria ?

Oui, elle joue très bien. Et elle a encore une grande marge de progression, elle peut aller plus loin. Son arrivée n’est que bénéfique pour Dinez.