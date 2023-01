Fievet n’annoncera plus qu’il va en planter 25

Mais le temps règle bien des conflits et, l’été prochain, Julien Fievet reviendra au Pas Bayard. "J’ai eu une petite réunion avec Philippe Paquet et Benoît Gridelet, dit le joueur. Le président m’a dit qu’il n’était pas rancunier. Je ne le suis pas non plus. Nous sommes donc facilement parvenus à un accord."

Lors de sa dernière saison à Oppagne, le Hottonais disposait du statut de deuxième gardien. Après une saison à Melreux-Hotton, une autre à Bastogne et deux à Érezée, il reviendra à Oppagne dans quelques mois en qualité d’attaquant. "Valère (Lamy) m’avait déjà contacté l’an passé pour voir si cela m’intéressait de revenir, dit-il. Mais je ne me sentais pas prêt à rejouer en P1."

Ce qui a changé, en un an ? "J’ai gagné en maturité, assure le joueur de 22 ans. J’ai grandi, depuis que j’ai quitté Oppagne. Quand on est jeune, on commet plus facilement des erreurs. Les années qui passent amène de la sagesse. J’ai pris de la bouteille à Bastogne et à Érezée et je suis plus posé. Je râle beaucoup moins. Avant, je prenais un tacle, je m’énervais directement. Je canalise mieux mes émotions, désormais. Certains garçons, je pense à Régis Leboutte notamment, m’ont beaucoup aidé dans ce domaine."

Julien Fievet avait quelque peu défrayé la chronique le 11 septembre 2020, au soir de son premier match en P1 avec Bastogne, à Libramont. Le numéro 7 du Léo avait annoncé après la rencontre, sans trembler du menton, qu’il comptait planter entre 25 et 30 roses en P1 et qu’il finirait dans le Top 3 du classement des buteurs. La crise sanitaire ayant interrompu la saison 2020-2021 après quatre petites journées, il n’avait pu honorer sa promesse. Rattrapera-t-il le temps perdu la saison prochaine ? "Non, cette fois, je n’annoncerai plus que je vais en planter 25, sourit-il. Une déclaration à mettre sur le compte de la jeunesse…"

Auteur de 18 buts la saison passée et déjà de 13 au cours de l’exercice en cours, Julien Fievet viendra apporter un peu plus de percussion à l’équipe de Valère Lamy. "Je peux jouer en 9, à gauche ou à droite, dit-il. Cela m’est égal. Est-ce que je préfère rejoindre Oppagne en P1 ou en D3 ? Les deux me vont, mais cela me plairait de découvrir l’échelon national."

Un pur produit gaulois

Que Nicolas Walhain se rassure, son buteur n’entend pas terminer l’actuelle campagne en roue libre. "J’espère bien mettre des buts à crever au deuxième tour et aider Érezée à accéder au tour final, dit-il. Même si j’ai annoncé mon départ très tôt, mon coach ne m’en veut pas. Il est même heureux pour moi. Puis, Oppagne, c’est mon club. J’ai fait toutes mes classes là-bas."

Les supporteurs gaulois, eux, peuvent se réjouir: avec sa puissance, sa capacité à slalomer dans les défenses adverses et son côté imprévisible, Julien Fievet produira assurément quelques étincelles la saison prochaine.