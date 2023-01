Doubles: le taux de participation explose cette année

Parmi les paires favorites, ou en tout cas les mieux classés en mixtes (11 paires inscrites), on pointera Marie Capocci (B0, Dinez) et Dorian Thiry (B4, Dinez), Victoria Poncelet (B4, Dinez) et Pierre-Yves Lemaire (B0, Virton), Alisson Simar (B0, Dinez) et Jonathan Leyder (B4, Libramont).

En B dames, six paires sont attendues dont deux, favorites, qui viennent de Dinez, composées de B0: Camille Guillaume et Coralie Rech d’un côté et le duo Marie Capocci-Alisson Simar de l’autre. En messieurs B, neuf paires seront en lice et les têtes de séries 1 et 2 seront les Godîs Paul PetitJean (B4) et Julien Martin (B0) ainsi que Pierre-Yves Lemaire associé au marlovanais Jordan Herman (B4).

Pour rappel, les quatre paires demi-finalistes dans toutes les catégories, sauf les non-classés, seront qualifiées pour les championnats de Belgique programmés le 16 février à Louvain-La-Neuve.