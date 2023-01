La tradition a été relancée cette année avec des lauréats qui ont été récompensés par une copie d’une œuvre de Paul François, représentant Micia, la maîtresse de la Villa de Mageroy.

Micia des Arts: à Gilliane Warzée, artiste prolifique, qui excelle dans l’art du portrait. Elle égrène les expositions internationales, même jusqu’au Japon à Osaka.

Micia des Sports: à Stéphanie Louppe, François Clément, Anja Rehlinger, Jean-François Hannard et Yannick Antoine, cinq marathoniens qui ont participé à l’Ironman de Hawai.

Micia du Développement durable: à la famille Dierickx-Dolisy et à leurs enfants qui ont planté plus de huit cents pommiers à Hachy, dans une exploitation qui contribue à l’absorption d’importante quantité de CO2 et est un modèle en matière de protection de la biodiversité.

Micia de la Jeunesse: à la Rullotte Lua Jacqmin, développeuse web qui a remporté la médaille d’argent 2021 et la médaille d’or 2022 aux Wordskills Belgium. Elle est qualifiée pour les Euroskills 2023 à Gdansk (Pologne).

Micia des Associations: aux bénévoles de l’association Karité de Marbehan, un collectif d’accueil d’urgence et temporaire pour les transmigrants.

Micia de l’Économie: à Pascalina, Vanessa et Stefano, du "Mange et tais-toi", qui se sont lancés dans la restauration il y a trois ans et connaissent un fameux succès.

Micia de la Culture: au photographe Patrice Bertrand, médaille d’or au concours de l’Entente photographique de la province de Luxembourg.

Micia du Patrimoine: à la collection Thiry, du nom de Marcel Thiry, collectionneur de motos qui sont aujourd’hui rassemblées dans un garage-décor d’époque.

Micia des Clubs de Sport: au dynamique club de BMX du président Joël Kasperek.