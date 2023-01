De Lie lance sa saison à Valence dimanche

Notez que dans le chef de notre pépite, cette "descente" ne change rien. Les Lotto occupent la tête du classement des équipes continentales pros et, à ce titre, seront conviés à toutes les épreuves majeures du calendrier.

Les Lotto, tout comme dix-sept autres équipes, dont quatre WorldTour, ouvriront le bal européen à la Classique de la Communauté de Valence estampillée 1.1, comme celles qui ont valu huit victoires (sur neuf) à l’Ardennais en 2022. Au palmarès de cette course figurent des monuments comme Petacchi, Freire, Zabel ou Cipollini, la crème des sprinters. Voilà qui doit stimuler Arnaud…

Celui-ci se dit prêt pour ce premier rendez-vous, mais sait surtout qu’il convient d’apporter une précision importante quand on évoque ce palmarès. Cette année, la course se déroule en effet en sens inverse, avec départ à Valence et arrivée, 190 km plus loin, à La Nucia. Si Arnaud veut se mêler à la lutte pour la victoire, il lui faudra bien négocier l’ascension de l’Alto de Bixauca, une montée répertoriée en 2e catégorie, située à moins de 25 km de la ligne.

Les Lotto, qui se sont payé une sortie de 230 km lundi, ont reconnu le parcours hier. Greg Van Avermaet, Amaury Capiot, 2e l’an dernier, l’Espagnol José Herrada et les Italiens Vincenzo Albanese et Andrea Vendrame figurent parmi les adversaires à surveiller par la garde rapprochée du Lescheretois.