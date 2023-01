Chantemelle veut battre un gros

Après plus d’un mois sans match, Chantemelle retrouvera le chemin des terrains ce samedi. "Cela fait un petit moment que nous n’avons plus trop touché le ballon, avoue William Evrard. Avec les fêtes, les joueurs en examens et ceux qui étaient partis en vacances, ce n’était pas évident. Le début du mois de janvier et la reprise, c’est toujours un peu compliqué, mais nous ferons le maximum."