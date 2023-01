"Je pense que je suis arrivé au bout d’un cycle avec ce groupe même si j’insiste sur le fait que tout se passe super bien avec les joueurs et le comité. Tout roule à Saint-Hubert et je considère que c’est mieux de quitter un club quand tout se passe bien en le laissant en bon état plutôt que de partir quand le club est en difficulté. Je pense que le travail a été effectué et que je peux partir avec le sentiment du devoir accompli", dit-il.

En cinq ans, Bastien Gilain a fait progresser Saint-Hubert chaque saison.

"Quand Philippe Léonard m’a contacté voici cinq ans, c’était avec le projet de monter en R2 et d’intégrer des jeunes, se souvient Bastien Gilain. Cela a été le cas et nous avons aussi remporté la Coupe provinciale. Je pense donc que les objectifs ont été remplis. Les deux saisons en R2 se sont super bien passées et nous n’avons quasiment jamais été concernés par la lutte pour le maintien. Quitter Saint-Hubert est difficile. Je me sens tellement bien ici que je serais bien resté pendant encore dix ans. Mais je pense qu’après un certain temps, il faut passer à autre chose. Pour le bien de tout le monde, et pour l’évolution de chacun, c’est bien de connaître autre chose. Mais je suis bien conscient de quitter un club extraordinaire."

Le comité voulait le conserver

Le comité borquin, lui, voulait continuer avec Bastien Gilain. "J’ai dit au comité que j’arrivais au bout de course. Le comité a insisté sur le fait qu’il voulait continuer avec moi. J’ai pris une semaine de réflexion, mais je ne voulais pas refaire un an pour dire que je continuais. Dans ma tête, c’était assez clair qu’il fallait tourner la page. J’ai annoncé à tout le monde ce mercredi que j’arrêtais. Avec pas mal d’émotion. Des départs de garçons comme Noël ou Legros ? J’ai toujours dit que je n’étais pas lié avec eux. Saint-Hubert est attractif en R2 et doit le rester. La stabilité est là et j’espère que les supporters borquins pourront encore vibrer dans les mois à venir. La stabilité est là, des jeunes ont du talent et je suis certain que tout se poursuivra avec une autre dynamique."

Bastien Gilain, pour sa part, ne devrait pas tarder à retrouver un club. "J’ai déjà eu des propositions et dans les jours à venir, je devrais m’engager avec un club, confirme-t-il. Mais j’insiste bien sur le fait que je ne quitte pas Saint-Hubert pour aller ailleurs. Si je pars, c’est parce que nous étions à la fin d’un cycle."

Sur le terrain, ce vendredi soir, Saint-Hubert enchaîne un troisième match à à l’extérieur. Après avoir battu Genappe et Profondeville en déplacement, les Borquins tenteront de créer un nouvel exploit à Mons. "Je crois que ce ne sera pas pareil qu’à Profondeville, sourit Bastien Gilain. La taille de la Mons Arena risque de nous poser quelques problèmes. Mais nous n’avons rien à perdre. Avec nos derniers résultats, nous n’avons plus de pression pour le maintien, c’est vraiment gai et agréable de pouvoir évoluer dans des conditions pareilles."

Pour ce déplacement, De Sousa est absent.