Victoire Cravatte justifie pleinement son prénom

La piste plutôt qu’un verre

Avant cela, Victoire Cravatte restait déjà sur une collection de six bouquets en autant de trails, dont deux au Trail des Fées sur 12 km. "J’ai commencé à courir à 11 ans, au club de Bertrix, se souvient-elle. Je préférais le cross à la piste. J’ai gagné le challenge Namur-Luxembourg en cadettes. Mais j’étais plus souvent 2e et 3e, dans ma catégorie, avec des filles du niveau d’Ophélie Thiry, Juliette Thomas et Marine Moulin. Mon truc, c’est désormais le trail. Je fais des cross courts et des corridas, mais pour travailler ma vitesse. À un moment, j’espérais percer plus haut. Ma vie était très calculée à tous les niveaux. Je ne suis pas sorteuse. Même quand les copines me proposaient juste d’aller boire un verre, je filais sur la piste. Mais j’en ai discuté avec mes parents et j’ai changé d’optique. Déjà parce que je ne suis pas à l’abri d’une blessure. Et encore y serais-je parvenue que ce n’est pas simple de gagner sa vie en courant."

Il n’y a pas si longtemps, elle a aussi régalé en Irlande. "J’y étais en Erasmus, pendant six mois, à l’University College de Cork, précise celle qui avait au préalable fini un bachelier en langues et lettres germaniques à l’université de Namur. J’avais intégré l’équipe universitaire et un club. Mon entraîneur était Donald Walsh, ancien athlète olympique. J’ai surtout fait du cross là-bas, où le niveau était très relevé. J’ai terminé 8e espoirs aux championnats d’Irlande. La course a beaucoup contribué au succès de mon Erasmus. Comme elle m’apporte beaucoup dans la vie de tous les jours, sur le plan organisationnel entre autres."