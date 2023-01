Remco Evenepoel a son fan-club en province de Luxembourg

Si jusqu’ici, ce sont nos meilleurs cyclistes, Arnaud De Lie et Maxime Monfort avant lui, qui avaient ou ont droit à leur fan-club chez nous, pour la première fois, un coureur issu d’une autre province que la nôtre peut désormais compter sur une cinquante de supporters luxembourgeois prêts à le suivre régulièrement pour les années à venir. Il faut dire que Remco Evenepoel est particulièrement apprécié du grand public et que des amateurs de vélo luxembourgeois décident de le suivre dans ses aventures est finalement tout sauf une surprise. "On était déjà quelques-uns à suivre ses courses en Belgique et à l’étranger, explique Olivier De Mol, le président du fan-club. On s’est dit que ce serait bien de regrouper toutes les forces vives de la province en créant ce fan-club. Après quelques contacts, on a trouvé des personnes motivées pour entrer dans le comité et c’est à la fin de l’année qu’on a pu se lancer."