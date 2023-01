Après avoir connu la D1 à deux reprises, le club a décidé de repartir en D3. Pourquoi ?

Lors de la première accession en 2011, nous pouvions compter sur un contingent de joueurs étrangers (tchèques, finlandais, suédois) qui travaillaient à Luxembourg et qui faisaient la différence avec l’appui de nos joueurs régionaux. Quand ils sont rentrés dans leur pays à la fin de leurs contrats, on a décidé de privilégier les jeunes de la région.

Option réussie apparemment ?

En 2020-2021, on a gagné les deux matches programmés avant l’arrêt du Covid. Et l’an dernier, on a terminé à la 2e place de la D3 Est, la division wallonne, et on a perdu lors des play-off pour la montée. Cette année, on a enlevé les 5 matches du premier tour (NDLR: il y a 6 équipes dans la série), mais on n’est pas forcément montant, puisqu’il y a des demi-finales (le 1er de la D3 Est contre le 2e de la D3 Ouest et le 1er de la D3 Ouest contre le 2e de la D3 Est) et ensuite la finale avec le vainqueur comme seul montant certain.

C’est un plaisir d’évoluer avec des joueurs de la région ?

Bien sûr. L’objectif était de faire jouer les jeunes et c’est réussi, même si le niveau est peut-être un peu moins bon qu’auparavant. Ils sont en apprentissage en ayant entre 18 et 22 ans pour la plupart. Ils sont sous la houlette de Loïc Vienne, un ancien, alors que Yoan Bressard forme les gardiens. Deux Gembloutois venus travailler au Grand-Duché épaulent ces jeunes et surtout notre pépite Florian Joertz. C’est bien de constater que les jeunes formés au club et originaires pour la plupart de Messancy ou Aubange commencent à performer.

Quel est le programme d’une semaine ?

Il y a deux entraînements par semaine. Celui du mercredi en soirée est ouvert à tous les membres du club, tandis que celui du samedi matin est réservé aux joueurs de l’équipe fanion. Le mercredi après-midi, trois équipes de jeunes s’entraînent aussi au complexe du Lac à Messancy: les U8, les U10 et les U12.

L’objectif, un retour en D1 ?

Non, on ne se fixe pas cet objectif. C’est plutôt prendre du plaisir avec les jeunes. Car monter en D2 signifie des déplacements plus lointains et quid de la convivialité qui doit être prédominante ? Car se taper six heures de route pour une heure de compétition avec la hausse du carburant en prime, cela en vaut-il la peine ?

Le dimanche 12 février, au complexe du Lac à Messancy, les Loups du Lux entameront le 2e tour face à Auvelais.