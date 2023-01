Au nom du collège, la bourgmestre Sylvie Guillaume s’est notamment félicitée de ce qui a été réalisé, particulièrement l’extension du bâtiment qui sert à l’accueil extrascolaire, la sécurisation de l’alimentation en eau potable et le projet "cœur de village".

Les projets 2023

En ce qui concerne les projets qui vont rythmer 2023 et les années suivantes, on citera les travaux prévus à l’école de Mussy-la-Ville, la création de plaines de jeux dans les villages, ainsi qu’une piste de pump track (piste bosselée à usage des VTT et des BMX). Dans le cadre du PCDR, plusieurs gros travaux vont voir le jour, notamment la construction de quatre logements sociaux à Baranzy, la maison médicale dans l’ancien presbytère de Musson et un sérieux lifting de l’hôtel de Ville. "Toutes ces réalisations ont un coût, s’est exprimée la bourgmestre. Notre commune a la chance d’avoir des finances saines, mais qui ne nous permettent pas de faire des folies. Nous devons aussi tenir compte des demandes sociales qui arrivent au CPAS. Nous avons accueilli une vingtaine d’Ukrainiens et nous sommes confrontés à l’arrivée de demandes d’aides massives suite à la crise énergétique que nous connaissons tous."

Mises à l’honneur

Un hommage particulier a été rendu à l’ancien ouvrier-chauffeur communal Maurice Feyerreisen qui est décédé il y a quelques jours, après avoir donné à la commune un dévouement sans égal.

Sylvie Guillaume a alors donné la parole à la directrice générale Coralie Roskam qui, entre autres, a procédé à la mise à l’honneur des personnes qui ont achevé leur carrière professionnelle ces trois dernières années.

Philippe Alexandre, "monsieur taxes" a travaillé avec rigueur et discrétion pendant 15 ans ; Marianne Labranche, qu’on appelait "la gentille dame de l’accueil" ; Marie-France Didier, institutrice maternelle ; Carine Grégoire, a consacré 25 ans au service de l’école communale dont elle fut une directrice ; Alain Salmon, le jardinier qui se démenait pour faire des villages et de Musson, des lieux fleuris ; Boguslav Neufeld, dit Bobo, qui est resté dix ans comme ouvrier communal ; Marc Gillet, qui a travaillé en étroite collaboration avec de nombreux services de la commune ; Carlo Ughi, "monsieur bonne humeur" qui était en charge de l’urbanisme.