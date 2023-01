« Chicago Boule » crée la surprise aux 24 h d’Houffalize

Les autres, eux, s’occupent du mieux qu’ils peuvent entre les rencontres. "On fait des petits jeux, on joue aux cartes. Il faut gérer la fatigue, le sommeil et d’autres détails… comme la buvette (rires).", confie ainsi François Devillers, le T2 de Vaux-sur-Sûre, qui s’alignait avec l’ADW Bastogne et avait atteint la finale lors de la précédente édition.

Point de finale cependant pour son équipe cette fois. Cette 11 édition a été remportée par le Chicago Boule. L’équipe composée de jeunes d’Houffalize et de joueurs d’Odeigne a déjoué tous les pronostics. Elle défendra son titre les 6 et 7 janvier 2023.