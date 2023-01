Basket : Loïc Pirotte (Saint-Hubert) a passé un cap à la mène

Si Saint-Hubert s’est imposé, Profondeville partait pourtant avec les faveurs des pronostics. Et pourtant, Saint-Hubert a mené tout le match. "Nous n’avions pas existé à l’aller ? C’est vrai, mais c’était le début de saison et nous avons mis un peu de temps pour nous mettre en place. Nous savions que Profondeville avait un joueur important qui était absent. Quand vous ne devez pas affronter un mec qui tourne à dix-huit points de moyenne, c’est plus facile. Est-ce que cette victoire est plus belle que celle à Genappe ? C’est différent. À Genappe, nous n’étions pas tous là. Ici, le groupe était quasiment au complet. Mais gagner à Genappe, cela reste un petit exploit. Cette équipe n’est pas à sa place, elle devait jouer le haut de tableau."

Avec cette victoire, sa septième de la saison, Saint-Hubert peut quasiment acter son maintien en R2. "Disons qu’il est acquis à 99%. Il faudrait une énorme catastrophe pour que nous descendions, confie Loïc Pirotte. L’objectif du deuxième tour ? Oh, il est simple. C’est de continuer à progresser, de prendre le plus de matches possibles, mais surtout, de prendre du plaisir."

« L’an dernier, j’étais plus en retrait »

Si Saint-Hubert a évolué par rapport à l’an dernier, c’est aussi le cas de Loïc Pirotte. Débarqué de Bertrix voici un an et demi, le meneur borquin donne l’impression d’avoir franchi un palier cette saison. "Je trouve aussi que je ne suis plus le même joueur. J’ai pris de la confiance et de l’assurance, raconte le jeune homme . Il faut aussi dire que, quand tu as 20 ans, ce n’est pas spécialement facile d’arriver dans une nouvelle équipe où tout le monde joue ensemble depuis des années. Qui plus est dans une équipe avec des gars expérimentés comme Antoine Noël ou Rodolphe Legros. Vous avez vu la carrière de ses joueurs ? En plus, en tant que meneur, tu as un poste important. L’an dernier, j’étais plus en retrait, moins en confiance. Cette année, c’est différent. Et j’en suis ravi."

En plus de la R2, Loïc Pirotte évolue aussi avec l’équipe de P1. Une équipe qui a aussi réalisé un gros résultat en allant s’imposer à Habay et en continuant son ascension vers les play-off. "Samedi soir, après le match à Profondeville, j’ai ressenti un bonheur énorme car cette victoire était vraiment une grosse performance. Mais j’étais aussi très heureux de gagner avec la P1 car là, nous avons encore un vrai objectif, ce qui est moins le cas en R2, dit Loïc Pirotte. Si nous pouvons terminer dans le top 4 et atteindre les play-off, ce sera vraiment une saison réussie jusqu’au bout."