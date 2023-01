Né à Liège et formé au Standard avant de passer par les équipes d’âge de Porto, Hoffenheim et Francfort, ce joueur sélectionné à sept reprises chez les U17 belges, portait les couleurs d’Ostende depuis janvier 2022, après avoir transité par Beveren.

Il a fait 31 apparitions avec les Waeslandiens (1 but, 7 assists), mais n’a plus guère joué au début de la saison 2021-22, avant de prendre la direction de la côte durant la trêve hivernale.

Ilunga sur le billard ?

À Ostende, sous la houlette d’Yves Vanderhaeghe, il a été titulaire à une dizaine de reprises, inscrivant un but au passage, mais depuis le limogeage de ce dernier et son remplacement par l’Autrichien Dominik Thalhammer, le Herstalien n’avait quasiment plus voix au chapitre. Il débarque donc en Gaume avec l’envie de retrouver du temps de jeu et l’objectif de remplacer Karim Ilunga, lequel n’a plus mis un pied sur la pelouse du stade Yvan Georges depuis sa blessure à la mi-septembre. Et de plus en plus, un passage sur le billard est envisagé pour ce qui le concerne.

Un voire deux médians

Avant de clôturer son recrutement et d’aborder la 2e partie de la saison qui débutera ce samedi par un déplacement à Dender, l’Excelsior cherche encore au moins un renfort dans la ligne médiane. Celui-ci pourrait être officialisé rapidement puisqu’un joueur étranger expérimenté, et libéré par son club, est en contacts avancés avec les Verts, mais n’a toutefois pas encore donné son accord. "Et j’aimerais encore ajouter la cerise sur le gâteau avec un autre milieu de terrain, mais c’est moins sûr", conclut le directeur général Daniel Striani.

Un bus pour les supporters virtonais ce samedi

Ce samedi 21, pour la reprise du championnat, Virton ira disputer un match important à Dender (20 h). Pour l’occasion, le club gaumais organise un déplacement en car (79 places) au départ du stade Yvan Georges (16 h) ou du Truck Center à Habay (16 h 15). Prix du déplacement: 15 € (places au stade non comprises (à réserver sur https ://rev.roboticket.com).

