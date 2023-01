Une grande première pour Paul Petitjean (Aye)

On n’était pas loin de porter un constat identique chez les messieurs en série B avec seulement deux inscrits, mais dans les dernières heures, Martin Jetten et Jean Maqua se sont ajoutés au duo Collignon-Petitjean. Et le CP a pris la (bonne) décision de faire disputer ce championnat sous forme de poule plutôt qu’en élimination directe. Heureux hasard, l’ultime rencontre, entre Paul Petitjean (B2, Aye) et Martin Jetten (B4, Dinez) faisait office finale. Où le Namurois évoluant à Aye s’est imposé. "Je gagne trois à zéro, mais les trois sets ont été serrés, commentait ce dernier. Dans l’ensemble, je réalise une bonne compétition et j’assume quelque part mon statut de favori puisque j’étais le mieux classé des quatre joueurs présents. L’année dernière, j’avais terminé à la deuxième place tout en jouant un très bon match face à Alessi Massart, le vainqueur final."

Ce titre est le tout premier pour celui qui est originaire de Namur et évolue à Aye depuis trois saisons. Forcément, il en était ravi: "Dans ma province d’origine, ce rendez-vous est le plus important de l’année pour les séries B. Le niveau y est incroyable et je n’ai aucune chance de pouvoir aller au bout. Donc, pouvoir obtenir un tel résultat en province de Luxembourg et par la même occasion décrocher ma qualification pour le championnat de Belgique, c’est une belle réussite. D’autant que je réalise une bonne saison avec mon équipe."

Une équipe d’Aye B qui se débat en fin de classement de 2e nationale, mais cela n’empêche pas Paul Petitjean d’accumuler les bons résultats. Reste que l’absence, regrettable, de nombreux joueurs du top luxembourgeois enlève un peu de crédit à cette victoire.

Victor Lobet a justifié son forfait récemment dans nos colonnes, mais où sont les quarante, cinquante autres séries B qui auraient pu prendre part à cette compétition ? La question est posée et les réponses pas légion. L’effet d’une spirale négative où personne n’ose s’inscrire est utilisé par certains pour expliquer leur non-participation. Un retour en arrière vers l’époque où l’on disputait l’ensemble des compétitions de simples et de doubles le même jour pourrait-il être envisagé ? L’idée n’est cependant pas d’actualité au sein du comité provincial.

Retours gagnants

Après un arrêt plus ou moins long de la compétition, un pongiste récupère souvent un classement largement inférieur à celui qu’il avait auparavant. Ex-série B, Géraldine Sépult s’est imposée chez les C. Ex-série C, Anne-Sophie Iker l’a emporté chez les D pour son retour à la compétition. Enfin, en D messieurs, l’ex-C2 Jonathan Neuville s’est imposé, prenant le meilleur en trois sets serrés sur Nicolas Loupe. Ce dernier, affilié à Bouillon a réalisé un parcours pour le moins étonnant. «Il a remporté le critérium des séries E et a demandé à la Fédération de la classer D2 à la mi-saison, explique son entraîneur Jean-Pol Fonck. Si bien qu’il ne pourra défendre ses chances en E au championnat national pour lequel il était qualifié et a donc joué ce championnat provincial en D.» V. G.

170 participants et un statu quo

À un joueur près, on retrouvait le même nombre de participants que la saison dernière, soit 170 pour 171. Mais le président provincial insistait sur la présence de massive de nouveaux joueurs évoluant chez les non-classés et en série E. De bon augure pour les années à venir. Par contre, le constat est toujours aussi inquiétant du côté féminin où elles étaient moins d’une vingtaine à Tenneville.

Dimanche prochain, les doubles

Cent cinquante paires sont déjà inscrites pour la troisième phase des championnats provinciaux que sont les doubles. Ce qui équivaut déjà aux chiffres de la saison dernière. Et contrairement à la compétition en simples, de très nombreuses séries B, tant chez les dames que chez les messieurs, seront au rendez-vous à Tenneville.

Deux sœurs, deux fractures, un sacre

La toute jeune Nynke De Gier se souviendra longtemps de ces championnats provinciaux. En rejoignant la salle, celle qui a été sacrée championne provinciale chez les poussins la semaine dernière a effectué une vilaine chute dans les escaliers. Direction les urgences pour un bilan médical sans appel : une fracture à chaque poignet. Quelques heures plus tard, sa sœur était sacrée chez les non-classées.