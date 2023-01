Test concluant pour Robin Bodart à Vittel

À Vittel, le triple champion de Belgique du décathlon préparait le national indoor d’épreuves combinées qui aura lieu à Louvain-la-Neuve les 11 et 12 février. "Je suis globalement satisfait de ce premier test, analyse-t-il. J’ai couru le 60 m en 6.95, descendant pour la première fois sous les 7 secondes (NDLR: dans la province, seuls Julien Watrin et Frank Trinteler ont fait mieux), et mes autres épreuves étaient correctes. Ce déplacement à Vittel, c’était aussi l’occasion pour Alain Hoffelt de me suivre pour la première fois durant l’entièreté d’une compétition. Je travaille fort différemment avec lui. Davantage de volume et des adaptations techniques. Ce n’est pas toujours évident de modifier certains acquis, il faut un temps d’adaptation."D. J.