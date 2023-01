Opération en or pour Libramont et Virton

Dans les deux autres divisions nationales, tant Virton que Libramont abattait une carte importante dans la course pour le maintien. Et le message a été parfaitement entendu puisque nos deux représentants se sont imposés. Pour Virton, comme prévu, les deux fers de lance, Lemaître et Tapparelli, ont remporté la totalité de l’enjeu. En l’absence de NGuyen, la responsabilité de prendre le 9e point reposait sur les épaules de Charles Marquis. Lequel a atteint son objectif au détriment de Julien Beauquenne, en s’imposant 11-6 à la belle. De leur côté, les Libramontois ont pu compter sur un Damien Robert de retour à son meilleur niveau, qui a remporté ses quatre rencontres. À six partout, les Ardennais sont passés à la vitesse supérieure en remportant trois des quatre dernières rencontres.

En Régionale, battu pour la 7e fois cette saison, Dinez B est dépassé au classement par Bouillon qui s’est imposé de toute justesse face à Andenne B. À 7-7 et après un parcours sans faute d’un Hennon retrouvé, Philippe Brasseur et Jean Maqua étaient tous deux menés 2 sets à 1 et Maqua a même sauvé une balle de match avant de s’imposer comme son équipier.