Les Libramontois butent sur un revenant et laissent encore filer des points

Leur début de rencontre aurait pu faire craindre le pire cependant. Armés de leur plus joli parapluie, les spectateurs n’avaient en effet pas encore eu le temps de dégainer leur protection que De Castris profitait d’un ballon contré devant la surface de réparation pour, d’une demi-volée, lancer les débats (1-0). Bien que dominés alors, les Mauves ont toutefois pu égaliser rapidement via Minthe (1-1). Ainsi partie sur les chapeaux de roue, la première période s’est pourtant résumée à des échanges stériles où largesses défensives, contrôles ratés, passes approximatives et rythme fluctuant étaient de mise.

Le scénario allait cependant changer à la reprise et Libramont prendre le jeu à son compte. Mais toutes ses possibilités, notamment pour T. Lefort, Roset ou Mezouari, allaient être écartées par le héros hutois du jour, Nicolas Pire. Un héros quelque peu inattendu puisque ce dernier, à 36 ans, ne jouait plus depuis des mois (problèmes dorsaux), mais il a repris du service pour doubler Marly, malade.

HUY : Pire, David (45’, Nzoigba), Loyaerts (85’, Czagiel), Eeke, Pollina (57’, Mibenge), Kabomba, Papalino, Morana, De Castris, Frantim, Muaremi.

LIBRAMONT : Delmé, Thomas, Giboux, Robinet, Baudot (73’, Richard), Roset (71’, Mezouari), R. Lefort, Minthe, Grandjean, Mosquera (66’, Nkolo), T. Lefort (87’, Sousa Malheiro).

Arbitre : G. Vanackere.

Cartes jaunes: Giboux, Minthe, Nzoigba, T. Lefort.

Buts : De Castris (1-0, 4’), Minthe (1-1, 13’).