Sous l’impulsion d’un Hugo Deneve épatant, les Chestrolais ont très bien démarré et ont fait la course en tête durant la majeure partie de la rencontre. Mais Courtrai s’est accroché et a frappé au bon moment, dans le dernier acte, en faisant la différence sur une attaque à 6 points (avec deux fautes de Deneve en prime), en quelques secondes, à la 36’, alors que le marquoir affichait 73-75.

"C’est dommage. Il y avait moyen de gagner, commente Marc Hawley. Il fallait que tout le monde sorte un match 5 étoiles. Mais je prends cette défaite pour moi. Je m’étais dit que je limiterais les rotations, si on restait dans le match, et je n’ai pas fait assez tourner mon banc. Certains joueurs auraient pu jouer plus. Cela s’est joué sur très peu de choses et on a craqué à la fin. Mais je n’ai rien à redire sur l’engagement des joueurs. "

Emmené par Démoulin, Deneve et Dekeyser, Neufchâteau prend directement le match à son compte et file à 19-10 (7’) et 24-15 (8’). Les Ardennais sont concentrés en défense, récupèrent de nombreux ballons et galopent en contre-attaque. Courtrai réagit (26-24), mais le BCCA reprend aussitôt le dessus, via Hissette, Sturam et Bizimana: 35-28 (13’). L’agressivité et le jeu rapide du BCCA gênent considérablement Courtrai. Le meneur américain (au passeport croate) Nick Tomsick, excellent, maintient son équipe à courte distance (42-34 à la 17’), et comme au premier acte, ce sont les Flandriens qui ont le dernier mot du quart-temps, pour recoller à 43-39 au repos.

Tomsick, 36 points

Courtrai se montre plus efficace à la reprise, mais Neufchâteau résiste (61-56). jusqu’à ce que Tomsick, intenable (36 points au total) ne fasse pencher la balance de son côté: 64-66 (30’). Le BCCA reprend les commandes sur une bombe de Dekeyser (69-68), Tomsick, évidemment, réplique, mais Deneve aussi et c’est 73-75 (36’). Quelques secondes plus tard, le marquoir affiche 73-81 (37’), puis 73-83. Après des lancers francs, une antio-sportive sur un rebond et un missile signé… Tomsick. Neufchâteau ne renonce pas et fera douter Courtrai jusqu’au bout: 86-90, 91-94 à 6 secondes du terme. Mais Pouedet assure la victoire du leader aux lancers.

Fiche technique

Par quart-temps: 26-24, 17-15, 21-27, 27-30.

NEUFCHÂTEAU: Geubel 6, Sturam 12, Pierre 6, Deneve 28, Dekeyser 16, Dubois 3, Hissette 9, M. Bizimana 6, Harvey, Démoulin 5.

COURTRAI: Coucke 1, Dieltiens, Brussen 12, Koljanin 6, Tomsick 36, Guillemyn 4, Naudts 7, De Ridder 15, Pouedet 15.

« Courir avec Neufchâteau, notre plus grosse erreur »

"On n’a pas été assez dur en défense en début de match, regrette le coach courtraisien Christophe Beghin. On a trop laissé Neufchâteau développer son jeu. Les Chestrolais ont joué comme ils le voulaient, avec une grosse prestation de Deneve. On a voulu courir avec Neufchâteau et on n’aurait pas dû. Ça a été notre plus grosse erreur. On perd trop de ballons (21) aussi. Ce n’était pas un bon Courtrai, sauf à certains moments. Finalement, ça se joue sur des détails. Et trop de fautes ont été sifflées, alors que c’était un match correct, je trouve."

Le bulletin chestrolais

STURAM 6 Il donne de bons ballons (6 assists), mais ce n’est pas son meilleur jour aux tirs (2/9 à trois points).

DEKEYSER 8 Un peu de maladresse sous l’anneau par moments, mais pour le reste, il est très actif dans tous les secteurs de jeu. Il a bien embêté Courtrai.

GEUBEL 5,5 Il n’a pas bien shooté (1/7). Mais il a été présent derrière (notamment 4 interceptions).

DÉMOULIN 7 Il commence très bien, avant de sortir du match à cause de ses fautes (la 4e à la 25’, la 5e à la 34’).

DENEVE 9 Le Deneve 5 étoiles que l’on a déjà vu cette saison ! Agressif, mobile, trop rapide pour les pivots d’en face. Il est efficace dans la raquette (9/14) et aux lancers (10/14). Il est le meilleur aux rebonds (10), au contre, et il provoque 11 fautes ! Seul bémol: 6 pertes de balle.

PIERRE 6 Pas beaucoup d’impact, mais il est présent en fin de match et il réussit ses lancers (4/4). Il n’a pas joué énormément (18 minutes).

M. BIZIMANA 5 Il amène de l’énergie et une bonne volonté du banc, mais il est maladroit (2/7 aux tirs).

HISSETTE 7 Des rebonds, du physique et une belle efficacité (4/6). Il aurait dû jouer plus.

DUBOIS NC

HARVEY NC. J.-M. P.