"Un match hyper-équilibré, résume l’Unioniste Frtédéric Lambert. Au complet et en jouant régulièrement avec la même équipe, on peut rivaliser avec n’importe qui en P1." Après le but d’ouverture visiteur, l’Union inverse la tendance pour la pause (3-1). Meix va alors revenir par trois fois au score pour arracher le partage.

Soca Bastogne 10 – Racing Arlon 2

"On est capable du meilleur comme du pire ; vendredi, c’était le meilleur, jubile le président bastognard Benoît Parmentier. Avec plus de régularité, on pourrait viser le haut du tableau." Pris d’emblée à la gorge, le Racing, pourtant 2e du classement, n’a jamais fait illusion dans cette partie. Bastogne file à 6-2 à la pause et n’encaissera plus un seul but ensuite. "Une prestation catastrophique de notre part, peste le gardien arlonais du jour, Kevin Duroy. Un match à oublier au plus vite, indigne de notre place. Il n’y avait aucune envie chez nous, face à une jeune formation au point physiquement et mentalement, guidée par un Jérémy Rode des grands soirs."

Le Gaumais 3 – FC Messancy 7

"Une victoire logique, estime le Messancéen Frédéric Lott. Nous avons été positifs, combatifs et calmes pour signer cette première victoire en 2023." Après le but d’ouverture du Gaumais, les Messancéens filent à 1-3 à la pause. Le Gaumais reviendra à 3-4, mais ce sera son chant du cygne.

Racing Aubange 9 – REAL Luxembourg 5

"Un match très disputé et très serré où Aubange a fait la différence en 2e période face une équipe très accrocheuse, résume le joueur aubangeois Steve Robillard. Nous avons laissé trop d’espaces et concédé trop d’occasions. Pointons aussi l’énorme prestation de Thomas Da Costa entre les perches aubangeoises." Les Aubangeois ont dû attendre la fin de la deuxième période pour décrocher la victoire et rester dans le bon coup au classement.