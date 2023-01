Juliette Thomas : « Je stresse à l’idée de reprendre un départ »

Juliette, comment allez-vous après l’épisode douloureux que vous avez vécu dimanche, en Espagne ?

Pas très bien, à vrai dire. J’ai encore de grosses courbatures, quelques brûlures et je souffre d’une commotion. J’ai mal à la tête, je dors beaucoup. Je suis en arrêt maladie jusqu’à ce mercredi.

La commotion vient d’un coup de pied ou de genou que vous auriez pris dans la tête lorsque vous étiez au sol ?

Je n’en sais rien. Ce dont je me souviens, c’est que je suis tombée sur un autre athlète, il a pu se dégager et je me suis retrouvée au sol. Si Justin (NDLR: Mahieu, son compagnon) ne vient pas m’aider à me relever, je ne sais pas comment je m’en sors. Seule, c’était impossible. Dans la bousculade, personne ne faisait attention aux gens à terre, beaucoup étaient concentrés sur la course. Je n’arrivais plus à respirer par moments. J’avais déclenché mon chrono au départ, il affichait 1’20 quand je me suis sortie de là. Une éternité.

Et mentalement ?

C’est compliqué. J’ai toujours en tête cette image des gens qui me marchent dessus. Je stresse à l’idée de reprendre un départ dans ces conditions. J’ai l’impression que j’aurai d’abord besoin de courses de moindre ampleur pour me réhabituer à ces départs où ça se bouscule. Et je ne sais pas si je retournerai un jour courir à Valence.

Vous attendiez beaucoup de cette course ?

Oui, je voulais améliorer mon meilleur chrono officiel sur cette distance (NDLR: 34.10. Et un 33.27 non homologué auparavant). Je m’en sentais capable et tous les ingrédients étaient réunis: de la densité, la météo

Incertitude pour Hannut

Dimanche, vous serez au championnat francophone de cross ?

Je ne peux pas encore répondre actuellement. Il faudra voir comment je vais me remettre. Courir avec quelques brûlures, ce n’est pas trop gênant, mais je ressens aussi des douleurs dans le ventre. Si ça ne s’améliore pas, j’irai passer un scanner. Pour m’aligner à Hannut, il faut au moins que je puisse faire l’un ou l’autre footing avant.

Hannut, c’était aussi un gros objectif ?

Oui. Dans ma meilleure forme, j’aurais visé le titre en seniores ou au moins le podium. Mais là, il est impossible de faire le moindre pronostic.