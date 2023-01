Hugo Siquet prêté au Cercle de Bruges

Thomas Meunier, qui s’est blessé au mollet en fin de stage avec Dortmund, a passé des examens complémentaires pour évaluer la gravité de sa déchirure. Il devrait être absent jusqu’en fin de mois et manquer ainsi les matches de Bundesliga prévus contre Augsbourg (22 janvier), Mayence (25 janvier) et Leverkusen (29 janvier).

Les temps sont durs pour Castagne

Aligné 90 minutes, Tim Castagne s’est incliné chez un adversaire direct, Nottingham Forest (2-0). Depuis la reprise du championnat après la Coupe du monde, les Foxes ont perdu leurs quatre rencontres de championnat et basculent à nouveau dans la zone dangereuse, avec seulement deux unités de plus que le trio qui ferme la marche (West Ham, Everton, Southampton).

Martin sauve la mise

Bis repetita: nouvelle titularisation pour Timothy Martin avec Seraing (même si Dietsch est à nouveau opérationnel) et à nouveau un seul but encaissé. Concédé celui-là de manière malheureuse puisque c’est un de ses équipiers, Opare, qui a malencontreusement dévié le ballon sur un tir de Donnum dans le derby face au Standard. Pas trop sollicité par ailleurs (les Rouches ayant rarement cadré leurs essais), mais autoritaire dans tout ce qu’il a entrepris, le portier aubangeois a sauvé le point du partage en fin de partie, au prix d’une belle sortie dans les pieds d’Ohio. Mathieu Cachbach est monté au jeu en fin de match et Valentin Guillaume est resté sur le banc.

Dix minutes pour Déom

Jérôme Déom a joué les dix dernières minutes d’Eupen – Saint-Trond (0-2). Son équipe ne compte plus que 4 pts d’avance sur Seraing, lanterne rouge.

Henen blessé

Toujours sur la touche pour l’heure, David Henen n’a pas pris part au match Gand – Courtrai.

Lesquoy n’a pas affronté son ex

Avec Willem II, Thibaut Lesquoy aurait dû affronter son précédent club hollandais, Almere. Mais, pas à 100%, il n’a pas été retenu pour cette rencontre perdue par son équipe.

Clean-sheet pour Moris

Dans le choc face à l’Antwerp (2-0), Anthony Moris n’a guère eu l’occasion de se mettrre en évidence si ce n’est sur une frappe au 1er poteau. Il signe ainsi une nouvelle clean-sheet. Guillaume François est entré en toute fin de match.