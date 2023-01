Erdeljan: 118 minutes au premier tour, déjà 233 au deuxième

Dimanche contre Ciney, Esteban Erdeljan (prononcez "Erdelyane") a délivré le premier assist de sa carrière en D3. "Je suis d’autant plus heureux que ma passe a permis à Laurent Dewalque d’offrir les trois points à l’équipe dans un match important", se réjouit l’Arlonais d’origine serbe. À 27 ans, ce dernier a le sentiment de progresser de semaine en semaine en bord de Chevratte. "Je retrouve petit à petit le niveau qui était le mien à Virton, dit-il. J’ai connu une saison catastrophique avec Saint-Léger en P1, durant laquelle nous n’avons pris qu’un point, avant de retrouver un peu de plaisir en P2 avec Jamoigne ces deux dernières années. À Meix, je redécouvre quelque chose: la concurrence. Et quand on l’accepte, on ne peut que progresser. D’autant plus qu’à Meix, elle est très saine. Tout le monde s’entend bien, on ne ressent aucune jalousie entre les joueurs."

Ce qui l’a le plus marqué en D3 ? "La vitesse d’exécution. Il faut prendre des décisions rapidement. L’impact physique est supérieur également. Je dois encore progresser dans ce domaine. Quand j’ai donné ma parole à Meix, je pensais venir jouer en P1. Mais je suis vraiment content de découvrir l’échelon national. Si Meix n’était pas venu me chercher, l’occasion ne se serait peut-être plus présentée."