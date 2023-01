Dylan Remy a retrouvé sa meilleure place

Dans les rangs durbuysiens, on avait visiblement anticipé son retour à ce poste puisqu’un dispositif avait été mis sur pied pour l’empêcher, en pure perte, de rayonner comme il en a l’habitude. "En première période, c’était un peu particulier parce que j’avais systématiquement un joueur qui me suivait partout et qui était à un demi-mètre de moi, confirme le citoyen de La Roche. Et dès que j’entrais en possession du ballon, j’avais directement deux joueurs sur moi. On entendait les consignes qui se portaient sur le numéro 6 (NDLR: son numéro). Malgré tout, j’ai pu récupérer pas mal de ballons et c’est évidemment plus agréable d’être au centre du jeu, de toucher plus de ballons que dans le rôle qui était le mien auparavant. Pour ma confiance, j’ai besoin de participer au jeu et de toucher régulièrement le cuir. Et quand on a cette confiance, le reste suit. Ce match m’a fait beaucoup de bien."

Grâce à cette victoire conjuguée à la défaite de Richelle, voilà les Rochefortois seuls en tête de la série avec trois points unités d’avance sur Richelle mais également sur Habay qui a profité de son match de retard pour recoller au peloton de tête. "Je dis depuis le début de la saison que Richelle et Habay ont les armes pour jouer le haut de classement, analyse Dylan Remy. Les retrouver à nos trousses n’est pas une surprise. Habay revient dans le parcours, ça ne m’étonne pas quand on voyait déjà leur niveau de jeu la saison dernière et vu qu’ils se sont encore renforcés. Je pense qu’on va devoir compter avec eux jusqu’au terme de cette campagne. Je leur souhaite de faire un bon deuxième tour mais en espérant qu’ils restent quand même derrière nous (rires) ."