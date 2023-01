Dinez a sorti les grands crus de sa cave, Joubiéval et Rulles chutent

Claudy Libart fait descendre Lola Hazée et aligne à ses côtés Noémie Ancion et Maurane Georis, peu utilisées en dames. Avec trois séries B, Dinez s’impose logiquement même si les trois renforts s’inclinent face à la surprenante C6, Sabrina Iseppi. Une victoire d’autant plus importante que les autres concurrents directs au maintien ont gagné ce samedi.