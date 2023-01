Devresse, le nouveau numéro 9 de Marloie ?

C’est en seconde période que Marloie a sombré. "C’est comme si nous étions des fantômes sur le terrain. Les mecs en face avaient beaucoup plus d’envie, poursuit Florent Devresse. Et cela se traduit dans le résultat. À la pause, le coach a tenté de remotiver tout le monde et de changer de système. Dans des conditions pareilles, tu as deux possibilités. Soit tu réagis directement, soit tu t’enfonces. Malheureusement, c’est la deuxième solution qui est arrivée pour nous. Après, ce n’est pas une excuse, mais dans des conditions de jeu pareilles, quand tu prends un troisième but, c’est compliqué de revenir. Mais bon, il faut prendre exemple sur Habay qui a donné une leçon au niveau de la mentalité et de l’envie. Cette équipe est vraiment solide."

Comme la semaine dernière face à Huy, Florent Devresse avait pris place en attaque. Mais si le Marlovanais jouait juste derrière Jacquemart face aux Mosans, samedi, il était l’élément le plus offensif du onze de Marloie. "Avec toutes les blessures dans ce secteur, le coach doit essayer de trouver des solutions, confie Florent Devresse . Cela n’avait pas trop mal fonctionné face à Huy. Mais ici, c’était compliqué. C’est une place différente de celle que j’occupe habituellement. Et le trio arrière de Habay, c’est costaud, avec pas mal d’expérience. Moi, j’ai tenté de faire du mieux possible, mais ce n’était pas évident."